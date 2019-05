Detaljer rundt kameraene og kodenavnene til Galaxy Note 10 og Galaxy S11 har lekket

Det har begynte å rulle inn rykter om Samsung Galaxy Note 10 i det siste, og den ferskeste lekkasjen tyder på at både front- og bakkameraene vil få en ny plassering enn på Galaxy Note 9.

Nyheten stammer fra @UniverseIce, og samme Twitterkonto fulgte også opp med å si at bakkameraet skal plasseres vertikalt i stedet for horisontalt. Dette kommer som en liten overraskelse, i og med at både Note 9 og Samsung Galaxy S10 har kameraene plassert horisontalt.

Da samme kilde ble spurt om telefonen skulle få samme maskinvare som tidligere, svarte @UniverseIce at den gjør det. Vi må anta at det betyr at den får de samme to objektivene som i Galaxy Note 9, men vi vil også tro at den får ett eller kanskje til og med to ekstra objektiver. Galaxy S10 og S10+ har tross at det.

Kilden sier ikke hvordan frontkameraets posisjon skal endres, men det er sannsynlig at den får det samme kamerahullet på forsiden som S10, så det kan egentlig være hele forskjellen når det gjelder frontkameraet.

Det er også verdt å nevne at disse endringene skal være de to største Note 10 får, så det er godt mulig at den nye modellen ellers vil være ganske lik den forrige.

Da Vinci's two biggest changes:1.Change the front camera position2.Change the rear camera positionMay 19, 2019

Inspirert av kunstnere

Samme kilde har også sagt at Samsung Galaxy Note 11 har kodenavnet Picasso, noe som gir mening i og med at Galaxy Note 10 sies å ha kodenavnet Da Vinci. Det sier imidlertid ikke nødvendigvis stort om selve telefonen.

Picasso ble ansett som en eksperimentell maler, og han var en av skaperne av nye stiler som kubisme, så det er mulig at dette er et hint om at Galaxy S11 får et radikalt nytt design. På den andre siden er det mulig at vi leser alt for mye inn i dette navnet, og at det ikke kan anses som et hint i det hele tatt.

Vi har ikke sett mange Samsung Galaxy S11-rykter ennå, men Samsung har i hvert fall nylig annonsert at de har utviklet et kamera på 64 MP og det er mulig at det vil dukke opp i deres neste flaggskip. Vi kan derimot ikke regne med at det vil dukke opp i Galaxy Note 10.