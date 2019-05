Samsung Galaxy S11 kan få et kamera på hele 64 MP

Nye telefoner får nesten alltid bedre kameraer, noe vi så nok et eksempel på med det imponerende trippelkameraet til Samsung Galaxy S10, og det kan se ut som Samsung har store planer for telefonen vi foreløpig bare kaller Galaxy S11.

Selskapet har nemlig sluppet en pressemelding der de annonserer to nye kamerasensorer for smarttelefoner, og den ene er på 48 MP mens den andre er på hele 64 MP.

Den høyeste oppløsningen du får i en smarttelefon for øyeblikket er 48 MP, og slike kameraer finner du i Honor View 20 og Xiaomi Mi 9.

Selv om Samsung nå har annonsert denne sensoren, så må det sies at vi ikke har noen garanti for at den vil dukke opp i et fremtidig flaggskip. Dette ville også være et enormt steg opp for Samsung, som bare har en 16 MP-sensor i hovedkameraet til Galaxy S10+.

Samtidig merker de nok konkurransen fra Huawei og andre produsenter som stadig forbedrer sin kamerateknologi, og det gjør det sannsynlig at selskapet vil prøve å dra på skikkelig med sitt neste flaggskip.

Teknologien som må til for å håndtere slike bilder er allerede på plass i dagens toppmodeller – Qualcomm påpekte nylig at Snapdragon 855 kan håndtere bilder på opptil 192 MP – så det er bare kamerasensorene som henger etter.

Hvilke telefoner kan få denne sensoren?

Du lurer kanskje på om ikke Samsung Galaxy Note 10 også kan bli utstyrt med denne sensoren, men i og med at den telefonen bare er noen måneder unna så virker det usannsynlig at den vil gjøre bruk av en sensor som Samsung annonserer nå. Skal den dukke opp i et flaggskip, virker det altså mer sannsynlig at det blir Galaxy S11.

Samtidig er det også godt mulig at den vil dukke opp i andre telefoner. Vi vet for eksempel at Samsung jobber med flere brettbare modeller som skal slippes lenger frem i tid, og Galaxy A80 ble også nylig lansert med et svært godt kamera.

Ikke minst leverer selskapet også sensorer til andre produsenter, deriblant Xiaomi, Vivo, Apple, Motorola og Nokia, så vi kan regne med at slike høyoppløste sensorer vil dukke opp i en rekke andre telefoner også.