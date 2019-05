Samsung Galaxy Note 10 e Galaxy S11, ecco le nuove informazioni trapelate

Da qualche tempo circolano rumor sul prossimo Samsung Galaxy Note 10 e sembra proprio che le due fotocamere avranno posizioni diverse rispetto a Galaxy Note 9.

Secondo una fonte autorevole come @UniverseIce, che ne ha fatto un tweet, la fotocamera posteriore sarà verticale invece che orizzontale. Si tratterebbe di una modifica a sorpresa visto che sia Note 9 che Samsung Galaxy S10 hanno la fotocamera orizzontale.

Quando gli è stato chiesto se le fotocamere avranno le stesse componenti, @UniverseIce lo ha confermato. Si tratta presumibilmente dello stesso hardware di Galaxy Note 9, noi comunque ci aspettiamo una terza e forse anche una quarta lente, visto che i modelli della serie Galaxy S10 (con l'eccezione del Samsung Galaxy S10e) ne hanno almeno tre!

la stessa fonte non ha accennato a cambiamenti nella posizione della fotocamera anteriore, ma è probabile che sia integrata in un buco nel display come nella gamma S10 piuttosto che in un notch.

Saranno questi probabilmente i due grandi cambiamenti di Note 10, che per il resto dovrebbe essere simile a Samsung Galaxy Note 9.

Da Vinci's two biggest changes:1.Change the front camera position2.Change the rear camera positionMay 19, 2019

Ispirato dagli artisti

La stessa fonte ha rivelato che il nome in codice di Samsung Galaxy S11 sarà Picasso. Si tratta di una notizia sensata visto che il nome in codice di Galaxy Note 10 è Da Vinci. Comunque non offre altre notizie sullo smartphone.

Picasso è riconosciuto come pittore sperimentale che ha creato nuovi stili come il Cubismo, per questo è possibile che un nome in codice del genere indichi un cambiamento radicale. Ma forse siamo noi che ci immaginiamo tutto...

Al momento non ci sono molti rumor su Samsung Galaxy S11, ma Samsung ha recentemente annunciato una fotocamera da 64MP che potrebbe perciò essere integrata. Non aspettatevi comunque di vederla sul Galaxy Note 10.