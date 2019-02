Den beste AI-piloten kan vinne 16 mill. i «AlphaPilot Innovation Challenge»

2018-sesongen til Drone Racing League er godt i gang, og for å feire så har ligaen slått seg sammen med Lockheed Martin for å lage en konkurranse man ikke har sett maken til hittil. Utfordringen er: bygg en kunstig intelligens som ikke bare kan fly en drone sammen med verdens beste dronepiloter, men som kan slå dem.

Konkurransen har fått navnet «AlphaPilot Innovation Challenge», og inviterer studenter, eksperter og drone-entusiaster til å designe et rammeverk for kunstig intelligens basert på Nvidias Jetson-plattform. Den kunstige intelligensen må kunne fly en standard racingdrone gjennom forskjellige baner uten menneskelig hjelp, og uten å være forhåndsprogrammert. Vinneren vil kunne motta over 16,5 millioner kroner.

Ikke bare for gøy

Konkurransen er ikke laget bare for moro skyld. En drone som med hjelp av kunstig intelligens kan navigerer komplekse strukturer i høy fart, vil ha utrolig mange bruksområder i den virkelige verden.

– «Hos Lockheed Martin jobber vi med banebrytende toppmoderne teknologi innen kunstig intelligens som kan hjelpe med å løse noen verdens mest komplekse utfordringer, fra å slukke skogbranner og redde liv i naturkatastrofer til å utforske de dypeste avkrokene av universet», sier Keoki Jackson, CTO hos Lockheed Martin

– «Nå inviterer vi den neste generasjonen av oppfinnere innen kunstig intelligens til å bli med oss i AlphaPilot Innovation Challenge. Deltagere vil ha muligheten til å definere fremtiden for autonomi og kunstig intelligens, og vil på den måten hjelpe resten av verden med å bruke disse lovende teknologiene til å skape en lysere fremtid», legger Keoki Jackson til.

Påmeldingen starter allerede i november. Sjekk ut Lockheed Martins nettsted for å finne ut hvordan du kan delta.