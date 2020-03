Beste drone 2020: Test-favorittene for ulike behov

Velkommen til TechRadars guide til de beste dronene i 2020!

Utvalget av gode droner er bedre enn noen gang, og nå får du modeller til en overkommelig pris som er utstyrt med 4K-kameraer og som er enkle å ta med seg. Mange av dagens beste modeller kan nemlig foldes sammen, og det gjør dem praktiske å ha med på tur.

Superstødig bildestabilisering er også noe man trenger, og de fleste gode dronene der ut har dette nå.

Du trenger heller ikke være en ekspert for å kunne fly selv avanserte modeller. De fleste droner er enkle å komme i gang med, så det er nok vanskeligere å faktisk velge den modellen som passer best for deg.

Etter uttallige timer med testing, har vi kommet frem til listen over våre favoritter som du finner nedenfor. Der vil vil du se at modeller fra DJI og Parrot fortsetter å dominere, enten du er førstegangskjøper eller en ekspert som er på jakt etter det ultimate flygende kameraet.

Selv om vårt førstevalg DJI Mavic Air ikke akkurat er billig, er den likevel den beste dronen du kan kjøpe nå. Samtidig finnes det også mange andre gode modeller som er verdt å ta en titt på.

1. DJI Mavic Air

Dette er den sammenleggbare dronen du helst vil ha i 2018.

Vekt: 430 g | Fjernkontroll: Ja | Kameraoppløsning: 12 MP | Batteri: 2375 mAh | Rekkevidde: 10 km

Utrolig bærbar

4K-video ved opptil 100 Mbps

Nesten perfekt hindringsunnvikelse

Du trenger mange batterier

Det er vanskelig å ikke forelske seg i DJI Mavic Air, den fremste av de sammenleggbare dronene. Den kan gjøre stødige videoopptak i 4K med 60 bilder per sekund, og samtidig pakkes ned i en liten sekk eller til og med en jakkelomme. Her er det ikke gjort mange kompromisser, om du klarer deg med en batteritid på 21 minutter. Våre tester har vist at den egentlige flytiden kan være så lav som 18 minutter, men det er tilstrekkelig for de fleste, særlig hvis du kjøper den anbefalte pakken Fly More Bundle med tre batterier. Det er absolutt verdt det.

Mavic Air er liten og rask, og har mange knep på lager. Den kan spore objekter i bevegelse, sveve omkring dem langs forhåndsdefinerte baner og gjøre sfæriske videoopptak som om den krasjlander på bakken, slik at du får en fantastisk drone-selfie.

Grunnen til at denne havner øverst på listen er at den er den beste sammenleggbare dronen med tanke på hva du får for pengene, men vi anbefaler at du også spanderer på deg den ekstra batteripakken Fly More Bundle.

Les hele vår test av DJI Mavic Air

2. DJI Mavic 2 Pro

Dronenes konge er tilbake.

Vekt: 907 g | Fjernkontroll: Ja | Kameraoppløsning: 20 MP | Batteri: 3 850 mAh | Rekkevidde: 5 km

Flott, sammenleggbart design

Nye modi for foto og video

Overlegent kamera

Kan ikke gjøre 4K-opptak i 60 fps

Den andre generasjonen av DJIs Mavic Pro leverer de skarpeste videoene og stillbildene av alle forbrukerdronene, takket være dens slingrebøylestabiliserte Hasselblad-kamera, som kan skilte med en entommers CMOS-sensor. Bildene er mer lyssterke, mer detaljerte og merkbart bedre enn dem man kunne ta med den forrige modellen.

DJI har også gjort forbedringer på programvarefronten, der det finnes nye modi for opptak av foto og video, med blant annet hyperlapse, som skaper slående opptak fra luften.

Og dette koster. Mavic 2 Pro er blitt dyrere enn forgjengeren, og mange lot seg sikkert friste av den på Black Friday.

Les vårt førsteinntrykk her: DJI Mavic 2 Pro

3. DJI Spark

Lav pris, liten drone, med Jedi-lignende kontrollering.

Vekt: 300 g | Fjernkontroll: Ja/Ikke inkludert | Kameraoppløsning: 12 MP | Batteri: 1480 mAh | Rekkevidde: 1,9 km

Geststyring uten fjernkontroll

Automatiske Quickshot-modi

Kort flytid

DJI Spark er selskapets mest tilgjengelige drone. Med sin utrolig kule geststyring som får deg til å føle deg som en Jedi, og karosseriene i ulike farger, er den mye morsommere å komme i gang med enn de fleste andre på denne listen.

Den styres enkelt via smarttelefonen, men det er verdt å merke seg at det er den eneste fjernkontrollen du kommer til å ha, med mindre du vil kjøpe en egen fjernkontroll separat. Til å være en drone er den helt klart rimelig, men vi kunne likevel tenkt oss at vi kunne fått med kontrolleren inkludert i prisen.

Dronen er utrolig lett, noe som ikke er overraskende når den er på størrelse med en brusboks. Dette er både en av dens store fordeler og blant dens største svakheter, ettersom den er superenkel å frakte med seg i en veske, men den påvirkes lett av vinden under flyvning.

Les hele vår test av DJI Spark

4. DJI Phantom 4

Solid og funksjonsmettet.

Vekt: 1380 g | Fjernkontroll: Ja | Kameraoppløsning: 12,4 MP | Batteri: : 5350 mAh | Rekkevidde: 5 km

Flotte og stabile 4K-opptak

Vidvinkellinse

Super smarttelefonapp

Ikke enkel å oppgradere

Phantom 4 er en raffinert utgave av den allerede imponerende DJI Phantom 3 Professional, og har fått en mer solig konstruksjon, oppdatert objektunnvikelsesteknologi og dessuten, som så mange av dronene fra DJI, en super, dedikert fjernkontroll som knyttes til en like funksjonsmettet mobilapp.

Dronen støtter opptak i 4K, og slingrebøylens utforming gjør at du får fjellstø opptak selv når dronen beveger seg i høy hastighet og endrer retning. Den største nedturen er noe som gjelder de fleste kommersielle droner, nemlig batteritiden. Den holder bare i 15 til 20 minutter, avhengig av hvor hardt du presser dronen.

Selv om den ikke er i samme divisjon som sitt søsken, Inspire 1, gir Phantom 4 en tilsvarende grad av ytelse og funksjonalitet til en lavere pris, noe som gjør den bedre egnet for luftfotospirer enn for erfarne proffer.

Les hele vår test av DJI Phantom 4

5. Parrot Bebop 2

Gir droneflyvning et nytt perspektiv.

Vekt: 500 g | Fjernkontroll: Tilleggsutstyr | Kameraoppløsning: 14 MP | Batteri: 2 700 mAh | Rekkevidde: 300 meter

Videoopptak uten risting

Strålende kontroll og hodetelefoner

Det koster mer å åpne opp enkelte funksjoner

Bebop 2 er en drone i mellomsjiktet, som ikke vil ruinere deg, men samtidig byr på et overraskende spekter av funksjoner, prisen tatt i betraktning. Kameraet gjør bruk av en vidvinkellinse, og stabiliseringsprogramvare eliminerer behovet for en slingrebøyle. På grunn av rammeverkets intelligente utforming, der gummidempere er benyttet for å redusere vibrasjonene ved flyvning, noe som gir forbausende stødige opptak.

Har du god råd, kan du løfte Bebop 2 til et nytt nivå ved å anskaffe en valgfri kontrollenhet og FPV-briller. Førstnevnte knyttes til smarttelefonen din og gir deg god kontroll over flyvningen, mens den andre gir deg et førstepersonsperspektiv på skjermen, slik at du ser det Bebop 2 også ser. Det kan oppleves som litt skummelt å fly enheten på denne måten, men etter litt bruk vil du ønske deg at alle droner var utstyrt med slikt tilbehør.

En ulempe er at Parrot har låst inne flere av de mer interessante funksjonene til Bebop 2, for eksempel ruteplanlegging og «følg meg»-funksjonalitet, bak en betalingsmur, noe som innebærer at kostnaden øker dersom du vil benytte disse. Batteritiden er også noe av en skuffelse, så det er nok lurt å investere i et ekstra batteri.

Les hele vår test av Parrot Bebop 2

6. Parrot Anafi

En liten drone med et utrolig kameraspenn

Vekt: 3202 g | Fjernkontroll: Ja | Kameraoppløsning: 21 MP | Batteri: 2700 mAh

4K UHD video ved 60 fps

180-graders vertikalt kamera

Ingen hindringsunnvikelse

Denne lette, insektsaktige dronen er helt klart liten, men dens fotoferdigheter er blant de mest imponerende man finner.

Kameraet har en 180-graders vertikal rekkevidde, noe som innebærer at den kan ta bilder rett oppover, en egenskap ingen andre droner kan matche. Den har også en 2,8x-zoom helt uten reduksjon av bildekvaliteten.

Parrot Anafi er spesielt velegnet for selfier. Dens Follow Me-innstilling sporer bevegelsene dine, og justerer seg automatisk til mer tiltalende bildevinkler, og dens SmartDrone-innstillinger – Orbit, Parabola, Boomerang og Tornado – gjør at dronen flyr rundt deg i ulike sirkler og buer.

En ulempe med Parrot Anafis er den manglende objektunnvikelsen, noe som gjør den vanskelig å anbefale til nye brukere. Det er også beklagelig at noen av flymodiene er låst inne i ekstra apper du må kjøpe separat, etter å ha betalt for dronen.

Les hele vår test av Parrot Anafi

7. DJI Mavic Pro

Fortsatt blant de beste.

Vekt: 734 g | Fjernkontroll: Ja | Kameraoppløsning: 12,35 MP | Batteri: 3830 mAh | Rekkevidde: 6,9 km

Svært bærbar

Dedikert fjernkontroll

Dårlig i svak belysning

Den er nå blitt overgått av DJI Mavic 2 Pro, men den er fortsatt en av de beste dronene for forbrukermarkedet – og nå er den også blitt billigere. Inntil lanseringen av DJI Spark var Mavic Pro den minste dronen i stallen til DJI. Men ikke la deg lure av den beskjedne størrelsen – denne halvliterstore farkosten kan skilte med den samme typen ytelse de større dronene fra DJI er kjent for.

Kameraet er festet til en slingrebøyle, noe som er uvanlig på så små droner. Det leverer fantastiske bilder og videoer når belysningen er god, mens den lille sensoren gjør det vanskeligere med opptak og foto i svak belysning. Mavic Pro har en toppfart på 65 km/t, så den er ikke noen sinke, og batteriet holder til 20-25 minutters flyvning.

Som med de andre DJI-dronene, leveres Mavic Pro med en dedikert fjernkontroll som ved hjelp av mobilskjermen din viser deg det samme som dronen ser. Rekkevidden oppgis å være nesten syv kilometer, noe som gjør at du kan ta fantastiske fotografier og videoopptak, uten å være urolig for å miste forbindelsen til dronen.

Les vårt førsteinntrykk her: DJI Mavic Pro

8. DJI Inspire 2

Kanskje den beste av toppmodellene i dag.

Vekt: 3440g | Fjernkontroll: Ja | Kameraoppløsning: 30 MP | Batteri: 4280 mAh | Rekkevidde: 7 km

Utrolig solid bygget

God batterikapasitet

Massevis av funksjoner

Ganske dyr

En drone som ettertrykkelig river forgjengeren ned fra tronen er Inspire 2. Det nye, elegante metallkarosseriet gjør den langt mer tiltrekkende. Dessuten har den en mer avansert objektunnvikelsesteknologi, slik at du slipper å bekymre deg for oppskraping av det fine karosseriet ved at dronen sneier borti trær.

Med de to batteriene får du mer en 25 minutter i luften, og muligheten til å bytte kameralinse gjør at profesjonelle innenfor foto og video får full kontroll over både bilder og 5K-video.

Den fullt ut funksjonelle mobilappen og den dedikerte fjernkontrollen gjør denne dronen utrolig enkel å styre, men ikke misforstå, dette er utstyr for profesjonelle.

Les hele vår test av DJI Inspire 2

9. DJI Inspire 1

En profesjonell drone med en profesjonell prislapp.

Vekt: 2935 g | Fjernkontroll: Ja | Kameraoppløsning: 12,76 MP | Batteri: 5700 mAh | Rekkevidde: 2 km

Utrolig solid bygget

Enkel å oppgradere

Kostbar for vanlige forbrukere

DJI Inspire 1 kan se ut som en skremmende kamprobot fra en fjern fremtid, men når du først har forsonet deg med det ganske truende utseendet, er det lett å la seg begeistre av denne smidige og fuksjonsmettede enheten.

Den leveres med en egen fjernkontroll, som kan skilte med en utrolig rekkevidde (men du må bruke mobilen eller et nettbrett som monitor), og kameraet, som er montert på en slingrebøyle, kan oppgraderes, så du trenger ikke uroe deg for at denne investeringen vil gå ut på dato etter noen få måneder.

Ytelsen i luften er intet mindre enn eksemplarisk, selv når det blåser ganske mye. DJI Inspire 1 er også utrolig rask, og paret med fjernkontrollen er den også utrolig enkel å manøvrere. De eneste svakhetene er egentlig prisen, og det faktum at det medfølgende batteriet bare gir deg 15 til 20 minutters flytid før det må lades opp igjen.

Les hele vår test av DJI Inspire 1

10. ZeroTech Dobby

En drone i lommeformat.

Vekt: 199 g | Fjernkontroll: Nei | Kameraoppløsning: 13 MP | Batteri: *970 mAh | Rekkevidde: 100 meter

Ultra-bærbar

Mobil-app med mange funksjoner

Dårlig batterikapasitet

Dette er den minste dronen på denne listen, og dessuten en av de billigste. Selv om den ikke er så anerkjent (og har et rart navn), er Dobby forbausende kraftfull og allsidig. ZeroTech har markedsført den som en «selfie-drone», og den er liten nok til å få plass i en veske, noe som gir den et fortrinn fremfor mange andre droner, som ofte er for store til at de er enkle å bære omkring.

Dobbys beskjedne størrelse gjør at den blir herjet med når det blåser kraftig, men på en god dag er ytelsen imponerende. Den styres via en mobil-app, og har funksjoner som bevegelse i bane, objektsporing og ansiktsgjenkjennelse som standard, og de er enkle å bruke. Dronens audiovisuelle sensorer sitter på undersiden, slik at den kan ta av og land på håndflaten, og du kan bruke den innendørs.

Ettersom Dobby er en så liten drone, er det ikke overraskende at utholdenheten er dens viktigste svakhet – batteriet varer bare i fem til ti minutter, avhengig av variabler som vindstyrke og opptakstid. Foto- og videokvaliteten er også et trinn lavere en flere av de dyrere dronene på denne listen.