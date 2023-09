DJI Mini 4 Pro avduket – den er allerede blitt kalt «Air 3 mini»

Vi har en stund regnet DJI Mini 3 Pro som den beste dronen for folk flest, og den har nå offisielt blitt etterfulgt av Mini 4 Pro. Og mens Mini 3 Pro overveldet oss med omfattende forbedringer, ser vi at DJI Mini 4 Pro, som kommer 18 måneder senere, at den nyeste modellen er en marginal oppgradering. Den finjusterer noe som allerede var ypperlig.

Fjerde generasjons flaggskipmodell i DJIs ‘Mini’-serie med droner veier også mindre enn 250 g og forblir derfor i den laveste risikokategorien av droner. I Europa er dette åpen kategori A1. Dermed nyter piloter størst mulig grad av frihet ved flyvningen. Det gjør Mini 4 Pro til en utmerket drone for nybegynnere, med nok funksjoner til også å tilfredsstille profesjonelle piloter.

De som er kjent med denne miniserien med DJI-droner kan oppleve en viss skuffelse over Mini 4 Pro. Det er ikke mye nytt som har skjedd siden Mini 3 Pro, og de fleste forbedringene påvirker selve flyopplevelsen i stedet for kameraet. De fleste av de nye funksjonene er arvet fra neste nivå opp på stigen, nemlig DJI Air 3, noe som får mange DJI-entusiaster til å kalle denne nye dronen en «Air 3 mini». La oss ta en titt på hva som er og ikke.

(Image credit: DJI)

Air 3-egeskaper i en Mini

Dronepiloter som liker å presse grenses for hvor nærme de flyr objekter, trenger hindringssensorer for å unngå kostbare kollisjoner. Mini 3 Pro er utstyrt med treveis objektsensor forfra, bak og under, og arvtageren kan dessuten skilte med omnidireksjonell objektføling, som også dekker begge sider av dronen.

Denne banebrytenden sikkerhetsfunksjonen er den første for en mini-drone. Men hvor nødvendig Mini 4 Pros hindringsføling er for flyopplevelsen din, avhenger uten tvil av hva slags pilot du er, og hvor nærme objekter du liker å fly.

DJI Mini 4 Pro: Pris og lanseringsdato DJI Mini 4 Pro ble avduket 25. september 2023, og salget av dronen begynte umiddelbart. Dronen er tilgjengelig tre ulike sett:

DJI Mini 4 Pro (DJI RC-N2)

DJI Mini 4 Pro (DJI RC2)

DJI Mini 4 Pro Fly More Combo (DJI RC 2)

Det vanlige tilleggstilbehøret er tilgjengelig, inkludert flybatteriet.

De norske prisene er i skrivende stund ikke klare.

Etter Mini 4 Pro-lekkasjene, delte TechRadars tidligere kameraspesialist at de vil holde seg til Mini 3 Pro, men en flyfunksjon som er lagt til Mini 4 Pro, kalt Waypoints, får det likevel til å glitre i øynene til vedkommende. Dette er en flymodus for forhåndsinnstilling av en flybane og opptakshandlinger.

En annen ny flyfunksjon, som det gikk langt færre rykter om, er 360-graders automatisk sporing, der piloter kan utføre kamerabevegelser som å sirkle, trekke seg nærmere eller bort ved å bruke fjernkontrollens sporingshjulgrensesnitt, med det DJI oppgir å være «betraktelig forbedret sporingsnøyaktighet».

Mini 4 Pro kan også tilbakelegge større avstander, så lenge det er lovlig. Det skyldes DJIs nyeste OcuSync 4.0-teknologi som først tok av med DJI Air 3. 'O4' Full HD 60fps videooverføringsrekkevidde er nesten det dobbelte av forrige generasjons teknologi – med en rekkevidde på opptil 20 km. Likevel må du i de fleste regioner holde dronen innenfor siktelinjen din, så dette kanskje ikke en funksjon du kommer til å bruke så ofte.

(Image credit: DJI)

Ny OcuSync 4.0-teknologi innebærer også at Mini 4 Pro er kompatibel med DJIs nyeste fjernkontroller, samt RC-N2 og R2. Totalt sett er det kommet et anstendig antall forbedrede flyfunksjoner, men om du trenger de fleste av dem eller ikke er en annen sak.

Bildematerialet er som før

Vi går fra flyfunksjonene til bildekvalitet. Det er ikke så mye å si om Mini 4 Pro – som Mini 3 Pro er det et utmerket valg for flyfotografer. Den har også det samme 24 mm ƒ/1.7-kameraet, med en 1/1,3 tommers sensor for bilder på opptil 48 MP, i tillegg til 4K-video.

Slow motion-videoopptak i 4K er økt fra 60fps til 100fps, og nå får vi dessuten fargeprofilen D-Log M i stedet for bare D-Cinelike. Dermed er fargematching blitt enklere.

Man har følelsen av at de fleste forbedringene av bildekvaliteten også kan komme DJI Mini 3 Pro til gode via en fastvareoppdatering, eller DJIs Software Development Kit (SDK), der utviklere kan programmere enkelte Mini 4 Pro-funksjoner til en Mini 3 Pro.

(Image credit: DJI)

Til tross for det som kan oppleves som en beskjeden oppdatering – kanskje vi ble bortskjemt med Mini 3 Pro – arver Mini 4 Pro tittelen som den beste dronen for folk flest – og for førstegangskjøpere er nok det ekstra utlegget verdt prisen. De som allerede er fornøyd med flyfunksjonene til Mini 3 Pro kan sove rolig, i det minste til neste oppgradering.