Black Friday 2019: Beste tilbud på TV

Slik dekker vi Black Friday og Cyber Monday (Image credit: TechRadar) Våre skribenter leter igjennom det som kan krype og gå av Black Friday- og Cyber Monday-tilbud for å finne de absolutt beste prisene fra pålitelige forhandlere. Men det handler ikke bare om pris eller prosentavslag – det handler vel så mye om kvaliteten på produktet og derav etterspørselen. Under Black Week vil nettet flomme over av gode og dårlige tilbud. Vi er ditt filter i jakten på en god deal. Du kan være trygg på at alle tilbud vi presenterer hos oss, er nøye gjennomgått og verdt å trekke fram.

Samsung, Philips, LG og Sony leverer alle en haug med tommer til redusert pris under årets største salg.

Black Friday-salget fortsetter inn i Cyber Monday, og på disse sidene finner du de beste tilbudene på TV-er etter hvert som de dukker opp.

Enten du vil kjøpe ny TV til deg selv eller vil slå på stortromma med en flott julegave til familien, så er som vanlig Black Friday og Cyber Monday glimrende tidspunkt å slå til.

Samtidig må du også holde tunga rett i munnen, for hvis det er én produkttype som svinger mye i pris, så er det nettopp TV-er. Dermed er det ikke lett å holde oversikt over hva som faktisk er gode tilbud, og hva som bare er gamle eller upopulære modeller som butikkene prøver å bli kvitt.

Nettopp derfor er det lurt å følge oss, for vi kommer til å holde et strengt øye med salget og plukke ut de tilbudene som virkelig er verdt å slå til på.

Vil du orientere deg om hvilke modeller som er de beste før du begynner å se etter tilbud, kan du også ta en titt på vår guide til de beste TV-ene akkurat nå.

Vi gjør vårt beste for å holde oversikten oppdatert. Lykke til med jakten!

De foreløpig beste TV-tilbudene:

55 tommer

Samsung QE55Q82RAT | 21.990– 11.990,– | 46 % | Elkjøp

I likhet med 65-tommerversjonen over har også denne utgaven ligger stødig på fullpris siden den kom, og også her får du ekstremt mye TV for pengene. Tilbudet gjelder til og med 2. desember, eller så langt lageret rekker.Se tilbud

Philips 55OLED854 | 19.990,– 12.990,– | 35 % | Komplett

En OLED-TV til denne prisen er veldig bra i seg selv, og her får du i tillegg Philips' Ambilight-teknologi og støtte for HDR 10+, Dolby Vision, Dolby Atmos og Google populære TV-OS Android TV. Tilbudet gjelder til og med 2. desember, eller så langt lageret rekker.Se tilbud

65 tommer

Samsung 65" QLED Smart-TV | 16.788,– 9990,– | 40 % | Elkjøp

Samsung 65" Q60R 4K QLED-TV QE65Q60RAT kommer med smarte funksjoner som sørger for at bildet alltid er optimalt med lysstyrke, farger og lyd som tilpasser seg etter forholdene i rommet. Tilbudet gjelder til og med 2. desember, eller så langt lageret rekker.Se tilbud

Samsung QE65Q82RAT | 27.990– 15.990,– | 43 % | Elkjøp

Denne Samsung-modellen med QLED-teknologi har ligget stødig på fullpris siden den kom, så dette er første gang du har mulighet til skaffe deg den til redusert pris – og det er snakk om litt av et avslag også. Tilbudet gjelder til og med 2. desember, eller så langt lageret rekker.Se tilbud

75 tommer

Philips 75" 75PUS6754 | 24.990,– 11.990,– | 52 % | Komplett

Dette må kunne sies å være en veldig god pris på en 75-tommer TV, og denne er i tillegg godt utstyrt med både tresidig Ambilight, HDR 10+, Dolby Vision og microdimming. Tilbudet gjelder til og med 2. desember, eller så langt lageret rekker.Se tilbud

86 tommer

LG 86UM7600 | 37.797,– 19.990,– | 47 % | Elkjøp

Her har du mulighet til å skaffe deg TV på hele 86-tommer til en pris som må kunne kalles overkommelig, og den er i tillegg utstyrt med LGs webOS-grensesnitt og styring via Google Assistant. Tilbudet gjelder til og med 2. desember, eller så langt lageret rekker.Se tilbud

Lydplanker og surround

Klipsch RP-280F | 23.990,– 12.990,– | 46 % | Komplett

Amerikanske Klipsch er kjent for bunnsolide lydprodukter som tåler en støyt og produserer enormt med trøkk. Denne surroundpakken er for hjemmekinoentusiaster som liker å ha bakoversveis. Tilbudet gjelder til og med 2. desember.Se tilbud

Utløpte tilbud

LG SK5 | 2140,– 1299,– | 39 % | Komplett

Denne slanke lydplanken med sub byr på hele 360 W med lyd, Bluetooth, og støtte for Dolby Digital og DTS. Er du opptatt av høyoppløst lyd, skal du vite at den også støtter opptil 24 bit / 96 Khz kvalitet. Dette tilbudet er ikke lenger tilgjengelig.

LG 77" 4K OLED-TV | 64.990,– 39.990,– | 39 % | Elkjøp

Få kinolignende opplevelser i hjemmet med LG 77". Den byr på slående flott visuell kvalitet og støttes av romlig Dolby Atmos lyd, noe som gir deg suverene spill- og filmopplevelser. Dette tilbudet er ikke lenger tilgjengelig.

LG 65" OLED-TV | 28.499,– 15.990,– | 44 % | Elkjøp

Få kinolignende opplevelser i hjemmet med LG 65". Den byr på slående flott visuell kvalitet og støttes av romlig Dolby Atmos lyd, noe som gir deg suverene spill- og filmopplevelser. Dette tilbudet er ikke lenger tilgjengelig.