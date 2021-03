Hvis du leder efter gode tv-tilbud, er du kommet til det rigtige sted. Vi har finkæmmet forhandlerne i Danmark, så vi kan give dig de bedste rabatter på både billige tv og modeller i middelklassen. På denne måde kan du nyde din yndlingsserie uden at skulle tømme din bankkonto.

Vi har ugjort detektivarbejdet for dig, så du skal bare gennemse tilbuddene nedenfor og finde det format og den pris, der passer dig.

4K-teknologi er noget, der hurtigt falder i pris, så selv disse billige modeller har gode specifikationer. Selv når vi sammenligner med sidste års priser, ser vi, at de tilbud, der i øjeblikket er tilgængelige, er langt mere billigere. Så du har fundet det helt rigtige tidspunkt at købe fjernsyn på.

Her har vi sorteret alle de mest gode tv-tilbud efter størrelse, og det er værd at tjekke hele oversigten, da det er overraskende, hvor billigt du kan få selv de virkelig store modeller i dag.

Dette betyder, at alle de store producenter konkurrerer om at give dig den bedst mulige teknologi for pengene. Selvom du er på jagt efter noget billigt, kan du få et tv til en overkommeligt pris med fantastiske funktioner. Her finder du 4K-modeller med opskalering af processorer, fuld smart-integration i hjemmet og i nogle tilfælde også understøttelse af Dolby Atmos. Det giver dig meget for dine penge. Alle disse tv-modeller tilbyder god HDR og fremragende opskalering i 4K. Hvis du vil øge dit budget lidt, kan du også se på det de bedste tilbud på OLED TV.

Det bedste tilbud lige nu

Philips 75" The One | 19990,- 8990,- | Komplett.dk

Fantastisk billedkvalitet med flot, europæisk design, fremragende lyd og Ai-stemmestyring. Ambilight, der lyser op i rummet og giver en unik, fordybende og mere behagelig oplevelse. Tilbuddet gælder, t.o.m. 3 april eller så længe lager haves.



De bedste 4K TV til rimelige priser lige nu

40-49" – TV på tilbud

Samsung 43" The Sero 4K QLED smart-TV | 11990,- 7990,- | Elgiganten

Samsung 43" The Sero 4K QLED Smart-TV har en vendbar skærm og er derfor ideel til brug sammen med mobile enheder. Du kan simpelthen vende tv-skærmen på højkant, så du f.eks. kan vise billeder fra mobilen i det rigtige format. Desuden kan The Sero prale med Quantum HDR 4K-opløsning.



50-59" – TV på tilbud

60-86" – TV på tilbud

Hvordan ved du, at et billigt tv er pengene værd?

Et billigt tv kan ofte lokke med en fristende pris, men kan være en skuffelse, når du får tilsluttet det hjemme. Men det er muligt at finde frem til de gode tilbud, hvor du får førsteklasses oplevelser til en rimelig pris. Hvis du ofrer nogle funktioner eller features, som du ikke rigtig har brug for, og i stedet prioriterer dem, du virkelig sætter pris på, er det et godt udgangspunkt.

Tv, der koster omkring 4.000-5.000 kroner, kan være en rigtig god handel. Og i den prisklasse, kan du finde skærme med funktioner og i en kvalitet, der er så gode, at du faktisk får et tv, der er mere værd end prisniveauet.

Der er stadig mange standard HD- og HD-ready fladskærme på markedet. Men vælg en 4K-model i stedet for at vælge en teknologi, der bliver forældet. Hvis du bevæger dig op i prisklasse, kan du få højere pixeltæthed, bedre definerede farver, dybere dynamikområde og bedre opskalering. Læs modellernes specifikationer igennem, så du er sikker på, at det billige tv, du vælger, giver dig mest muligt for dine penge.

Bliver 4K TV billigere?

Takket være de teknologiske fremskridt, som har givet os adskillige 8K fladskærme på markedet, bliver 4K-modellerne løbende billigere. Det gør det muligt for langt flere at gå ud og anskaffe sig en førsteklasses 4K fladskærm, og der bliver også producere mere indhold til dem. Så 4K-modellerne er ikke kun blevet billigere - der er også mere godt indhold til dem.