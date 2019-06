«Battle Charge» er «Apex Legends»' andresesong: nye våpen og karakterer er på vei

«Battle Charge», eller «Apex Legends Season 2», kommer 2. juli, og med på kjøpet får man nye våpen, en ny karakter og nye måter å spille på.

Denne annonseringen kom under EA Play-presentasjonen på E3 2019 lørdag kveld, og Respawn sier de er ute etter å lage en sesong spekket med langt mer innhold enn den noe slunkne førstesesongen.

En av de største nyvinningene i denne sesongen er det nye våpenet L-Star. Dette er en maskinpistol så kraftig at den kun kan anskaffes gjennom såkalte care packages. Så kraftig er den, faktisk, at den kan bryte ned dører – noe man før kunne gjøre kun med fysiske egenskaper og granater. Og, siden ammunisjonen til våpenet ikke kan plukkes opp fra bakken: går man tom får man ikke brukt det mer.

Vi får også en tiende legende: Watson. En karakter som fokuserer på det defensive og har elektrokrefter. Hun har en bakgrunn som vitenskapskvinne og kan lage elektriske feller, hvilket bringer med seg en slags strategisk stil til Respawns Battle Royale-variant. Mange av egenskapene hennes vekselvirker med hverandre, så hun kommer til å være en av de vanskeligere karakterene blant Apex Legends voksende lagoppstilling.

Vent, det er mer!

«Apex Legends Season 2» kommer selvsagt til å ha ytterligere innhold man kan låse opp ved å spille.

Først og fremst er det snakk om en hel rekke kosmetiske tillegg. Det er snakk om fire nye såkalte legendary skins, to av de forandrer utseendet til karakterer, særlig fiffig synes vi det nye utseendet til Prince of Darkness var. Man får også to «legendary skins» til våpen, blant annet et til Spitfire-våpenet («Intimidator» heter dette).

For spillere med et velutviklet konkurranseinstinkt er kanskje det mest interessante med «Apex Legends Season 2» at man nå får en såkalt ranked mode, en måte å spille på der man kan klatre opp på en resultatliste basert på ferdigheter. Det finnes seks nivåer i denne modusen, og bare de beste vil ha muligheten til å smykke seg med deltakelse i de gjeveste nivåene.

