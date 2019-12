AMD slår Nvidia på 7 nm-streken

Alle de store GPU-produsentene tar del i et kappløp for å være førstemann ut med et 7 nm-skjermkort for vanlige forbrukere. AMD har nå endt opp noen hestehoder foran rivalene ved å ha lansert verdens første GPU-brikke produsert på 7 nm-teknologien.

Aberet er at disse kortene – AMD Radeon Instinct MI60 og MI50 – er spesialdesignet for datasentre, og vil derfor ikke være blant skjermkortene som vi alminnelige dødelige har muligheten til å kjøpe.

AMD hevder at de to nye Instinct-GPU-ene er «laget for å levere komputasjonsytelsen som trengs for maskinlæring av neste generasjon, HPC, sky-tjenester og rendring-løsninger».

Flaggskipet, MI60, klarer 7,4 teraflops når den jobber med 64-biters flyttall, og har 32 GB HBM2-minne med en båndbredde på opptil 1 Tbps. Ved å ta i bruk selskapets Infinity Fabric-teknologi kan man kjøre opptil fire MI60-GPU-er i en såkalt hive, og deretter kople sammen to av disse slik at man ender opp med en server som har IO-hastigheter tilsvarende seks ganger den man får ved bruk av PCIe 3.0.

Hva med spill?

Selv om dette er framifrå nyheter for alle som jobber med AI og andre oppgaver som krever mye komputasjonskraft, hva med gamere?

7 nm-teknologien med sine høye tetthet og effektivitet har riktignok ikke kommet seg til gaming-kortene riktig enda, men AMD lovte nylig at de skal kunngjøre sine nye 7 nm-skjermkort på CES-messen i 2019, sammen med prosessorene som bruker samme produksjonsteknikk.

Basert på selskapets veikart kommer dette til å inkludere Ryzen og Ryzen Threadripper-CPU-er av tredje generasjon, bygget på 7 nm Zen 2-arkitektur, samt AMDs GPU-serie – Vega – som også bygges på 7 nm.

Det har vært blest rundt Nvidia under lanseringen av deres RTX 20-serie, med et særlig fokus på monsterkortet GeForce RTX 2080 Ti, men vi har fortsatt til gode å høre noe substansielt angående hvordan det står til med arbeidet de gjør med 7 nm-produksjonsprosessen.