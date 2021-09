Test: Logitech G815 Lightsync RGB

Med G815 Lightsync RGB prøver Logitech seg på noe litt annerledes, og resultatet er glimrende. Her får du fantastiske mekaniske brytere som har lavere profil enn normalt, og i tillegg får du gode makromuligheter, smarte mediekontroller med et volumhjul som nesten er verdt et kjøp alene, og et design som er overraskende subtilt og stilrent til å være rettet mot gamere. Prisen? Den er ganske stiv, men om alt dette høres fristende ut så kan det være verdt det likevel.

Kort oppsummert

Det er ikke bare lett å skille seg ut i mylderet av gaming-tastaturer med blinkende lys og flashy design, og i stedet for å lesse på med enda mer av slikt kan det virkelig som Logitech med G815 Lightsync RGB har valgt å tenke litt annerledes.

Ikke at de har droppet farget lys – som navnet tilsier er dette absolutt på plass – men designet er likevel mer minimalistisk og subtilt enn hva mange andre tilbyr. Kanskje viktigere er det imidlertid at de også har valgt å gå for en litt annerledes løsning når det gjelder selve tastene. De er mekaniske, slik man forventer med et gaming-tastatur, men de har også en betydelig lavere profil enn hva vi er vant til.

Dette vil kanskje gjøre noen urolige for at de har inngått kompromisser når det gjelder brukeropplevelsen, men det er bare å konstatere at Logitechs nye GL-taster er helt glimrende. De kommer i tre ulike varianter som tilsvarer Cherry MX Red, Brown og Blue, og vårt testeksemplar med GL Tactile (tilsvarer Brown) er som en drøm å både spille på og skrive på.

Ellers får du 5 makrotaster som kan programmeres med 3 ulike sett av makroer, og svært gode mediekontroller som gjør det enkelt å styre musikkavspilling eller justere volumet i kampens hete.

Belysningen kan justeres i detalj med Logitechs G Hub-programvare, og der kan du også legge til avanserte makroer og snarveier til alle slags funksjoner.

G815 Lightsync RGB har egentlig ikke så mange svakheter å trekke frem utover den stive prisen, men det er verdt å nevne er at den lille avstanden mellom makrotastene og resten av tastaturet kan gjøre at det er lett å komme borti dem ved et uhell. Utover det hadde det også vært fint om Logitech hadde lagt ved en håndleddstøtte i esken.

Så lenge ikke noe av dette fremstår som spesielt avskrekkende for deg og du er villig til å betale litt ekstra, så er G815 Lightsync RGB et glimrende tastatur som er vel verdt et kjøp.

Logitech G815 Lightspeed RGB spesifikasjoner: Tastenes aktiveringslengde: 1,5 mm Aktiveringskraft: 45 g Total tastevandring: 3 mm Mål: 475 x 150 x 22 mm Kabellengde: 1,8 m Vekt uten kabel: 1045 g Ekstrafunksjoner: Makrotaster, medietaster og trinnløst volumhjul, RGB-belysning

Design

G815 har en imponerende lav profil, og tar seg godt ut på skrivebordet. (Image credit: Truls Steinung)

Designet til Logitech G815 Lightsync RGB levner ingen tvil om at dette er et gaming-tastatur, men det er samtidig et av de mer stilrene og subtile gaming-designene vi har sett. Det har først og fremst rette og stramme linjer, og ingen intrikate designdetaljer som skal gjøre det tøffere. Det er også veldig kompakt, ikke bare på grunn av den lave profilen, men også fordi størrelsen i lengden og bredden er begrenset til det helt nødvendige.

Som navnet tilsier er G815 utstyrt med farget belysning, og den kan selvfølgelig blinke som en regnbue om du ønsker det. Alle de typiske innstillingsmulighetene er på plass i G Hub-appen, og du kan sette opp separate farger for hver enkelt tast, og aktivere ulike mønstre og effekter.

G Hub lar deg tilpasse belysningen i detalj, i tillegg til at du kan tilordne makroer for alle slags funksjoner. (Image credit: Truls Steinung)

Om du derimot velger en enkel hvitfarge og eventuelt deaktiverer lyset i G-logoen, så blir tastaturet ganske nøytralt og det kan til og med passe til bruk på et kontor om du ønsker det. En svakhet som er verdt å nevne her, følger av at lyset kun skinner gjennom tegnene på tastene. Resultatet av det er nemlig at tegnene blir nærmest usynlige om du skrur av lyset. Hadde du sett for deg å bruke G815 uten lys aktivert, så er dette altså verdt å ta med i beregningen.

G815 blir ganske diskret om du skrur av alt lyset, men det kan samtidig bli vanskelig å orientere seg fordi tegnene på tastene blir vanskelige å tyde. (Image credit: Truls Steinung)

Det er samtidig også verdt å få med at i og med at lyset kun skinner gjennom tegnene i tastene, så får du ikke like mye lys her som du får fra tastaturer der lyset skinner ut til alle kanter fra hver tast. Er du opptatt av at tastaturet ditt skal lyse opp mest mulig, så kan det altså være du blir litt skuffet her.

Vi må også ta med at byggekvaliteten er over all forventning. G815 veier over en kilo, noe som gjør at det føles ekstremt solid i tillegg at det bidrar til at det ligger veldig stabilt på bordet foran deg. Konstruksjonen er også så godt som helt uten fleks nesten uansett hvor hardt du trykker, noe som også er med på å øke komforten.

Brukeropplevelse

Makrotastene på venstre side gir rask tilgang til ofte bruke funksjoner, og de tre M-tastene over F-tastene gir tilgang til tre ulike banker med funksjoner. (Image credit: Truls Steinung)

Selv om gaming-tastaturer legger mye vekt på tøft design og fargerikt lys, så er det selvfølgelig selve tastene som virkelig avgjør hvor godt et tastatur er. Med G815 prøver Logitech seg med noe litt nytt i gaming-sammenheng – nemlig mekaniske brytere med lav profil – og det er bare å konstatere at resultatet er særdeles vellykket.

Bryterne er så vidt vi forstår utviklet av Logitech selv, og de kommer i de tre utgavene GL Linear, GL Tactile og GL Clicky som noenlunde tilsvarer henholdsvis Cherry MX Red, Brown og Blue. Her snakker vi altså om ulik grad av fysisk klikkemotstand når man trykker ned tasten, og med tilhørende klikkelyd med ulikt volum.

Vårt testeksemplar er utstyrt med GL Tactile, og hvis du liker MX Brown fra før så er det denne varianten du skal gå for. De har absolutt et merkbart klikk når du trykker dem ned, uten at de blir tunge slik skikkelige klikketaster av Blue-typen kan være.

Den lave profilen gjør at tastevandringen blir kortere enn for vanlige mekaniske taster, og det vil absolutt være en smakssak om du mener dette er positivt eller ikke. Inntrykket påvirkes i tillegg også av om du har for vane å trykke tastene helt ned, eller bare delvis. I førstnevnte tilfelle vil nok ikke opplevelsen bli så ulik det du er vant til fra før, men hvis du gjerne bunner hver tast så føles disse tastene ganske annerledes.

Vi opplever imidlertid at de er svært behagelige å bruke, og kanskje enda viktigere er det også at vi opplever dem som ekstremt presise. Det gjelder selvfølgelig ved spilling, men det er også gledelig at disse tastene gjør seg ekstremt godt til skriving. I og med at prisen er så høy som den er, så er det greit å vite at du får et allsidig tastatur for pengene.

Det eneste som kan være verdt å nevne som en ulempe, er at makrotastene på venstre side kan være litt i veien. Hvis du som oss bruker lillefingeren på venstre hånd til å orientere deg på tastaturet basert på hvor CTRL-tasten er, så risikerer du nemlig å lande feil med fingrene hvis du tar feil av CTRL-tasten og G5-tasten. Dette vil garantert ikke vært et problem for alle, men det er verdt å være forberedt på hvis du har den samme vanen som oss.

Funksjoner

Volumhjulet fungerer glimrende når du må justere lydnivået raskt mens du spiller. (Image credit: Truls Steinung)

G815 Lightsync RGB er utstyrt med en del finesser som gjør det mer praktisk og brukervennlig.

På høyre side over talltastene har Logitech plassert mediekontroller, og ved siden av play/pause, hopp frem og tilbake og en mute-knapp, så finner vi også et volumhjul som gjør at presis kontroll over avspillingsvolum aldri er langt unna. Her må vi berømme Logitech for flott kvalitetsfølelse, og det gjør nesten den stive prisen til G815 verdt det i seg selv.

På venstre side sitter den en loddrett rad med makroknapper som er merket G1 – G5, og disse kan tilordnet valgfrie funksjoner i G Hub. I tillegg lar M1, M2 og M3 deg bytte mellom tre ulike sett av makroer, slik at du til sammen har 15. Ved siden av sistnevnte taster sitter det også en MR-tast som lar deg aktivere makroopptak og lagre en serie av tastetrykk til en av makrotastene på få sekunder.

Eventuelt kan du også gå inn i G Hub og tilordne alle slags systemkommandoer, avanserte makroer eller funksjoner i tredjepartsapper som Discord og OBS.

På baksiden sitter den en USB-kontakt som for eksempel kan brukes til å lade en trådløs mus. (Image credit: Truls Steinung)

Ved siden av sistnevnte finner vi en spillmodusknapp som deaktiverer taster du ikke vil at skal forstyrre deg mens du spiller. Dette gjelder i utgangspunktet Windows-tastene og meny-tasten, men du kan legge til andre taster i G Hub.

Til sist på knapperekken finner vi en knapp som justerer lysstyrken i tastaturet fra full, via tre ulike styrker, til av.

I overkant av tastaturet sitter det for øvrig en USB-port som for eksempel kan brukes til å koble til en mus. Dette er et hyggelig lite tilskudd som gjør at du får litt færre ledninger som må strekke seg helt til PC-en.

På undersiden finner vi Logitechs vante løsning med føtter i to ulike høyder slik at du kan justere vinkelen til tastaturet. Her skulle vi imidlertid ønske at de også hadde tatt med føtter som kunne vinkle tastaturet motsatt vei slik de har gjort med Ergo K860, men man kan jo ikke få alt heller.

Bør jeg kjøpe Logitech G815 Lightsync RGB?

G815 er slankt og stilfullt, og vil passe inn de fleste steder – spesielt om du i motsetning til oss velger en mer subtil belysning. (Image credit: Truls Steinung)

Kjøp det hvis ...

... du vil ha et skikkelig mekanisk tastatur med lavprofiltaster G815 skiller seg ut ved å tilby noe få andre produsenter gjør, og det kan være verdt den stive prisen om dette tiltaler deg.

... du vil ha gode mediekontroller G815 har svært gode mediekontroller, og volumhjulet kommer spesielt godt med for deg som vil ha mulighet til å justere volumet ditt i kampens hete.

... du vil ha et gaming-tastatur som også passer godt til skriving Ved siden av å passe godt til spille, er tastene til G815 også veldig gode å skrive på.

Ikke kjøp det hvis ...

... du ikke har et romslig budsjett Logitech G815 Lightsync RGB har mye å by på, men det er også veldig dyrt. Du får gode gaming-tastaturer til en betydelig lavere pris også.

... du vil ha et gaming-tastatur som gjør mer ut av seg Hvis du er av typen som ikke får nok av blinkende lys i alle regnbuens farger, så finnes det andre alternativer som byr på mye mer av det.

Først testet: september 2021