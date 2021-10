Nvidia GeForce Now har nettopp lagt til en rekke EA-spill

Gaming Weeks Nå handler alt om spill hos oss i TechRadar! I tiden fremover kommer vi til å servere deg drøssevis av artikler om gaming i alle dets former, på alle plattformer du kan tenke deg, inkludert PC, PlayStation, Xbox og Nintendo. Vi ønsker også at du skal kunne nyte alle dine spill på den absolutt beste og billigste maskinvaren på markedet. Derfor har vi samlet en rekke knalltilbud til deg i en helt egen artikkel – ta turen innom og sjekk om du finner noe som frister!

GeForce Now hadde tidligere kun ett EA-spill tilgjengelig for strømming – den populære battle royale-slageren «Apex Legends» – men, et knippe nye spill (fire, for å være eksakt) har nå dukket opp på Nvidia-tjenesten.



Spillene det er snakk om er: «Dragon Age: Inquisition», «Battlefield 1», «Mirror’s Edge Catalyst» og «Unravel Two» (et plattformspill med flerspillermulighet).

Det var også en hel del andre spill som ble lagt til i GeForce Now-biblioteket forrige uke, i tillegg til EA-spillene. Den komplette listen er som følger:

Away: The Survival Series (new game launch on Steam)

Lemnis Gate (new game launch on Steam)

The Eternal Cylinder (new game launch on Epic Games Store)

Hot Wheels Unleashed (new game launch on Steam and Epic Games Store)

Industria (new game launch on Steam and Epic Games Store)

The Last Friend (new game launch on Steam and Epic Games Store)

Rogue Lords (new game launch on Steam and Epic Games Store)

Europa Universalis IV (free on Epic Games Store, September 30)

Battlefield 1 Revolution (Steam and Origin)

Dragon Age: Inquisition (Steam and Origin)

Mirror’s Edge Catalyst (Steam and Origin)

Unravel Two (Steam and Origin)

Rustler (Steam)

Tom Clancy’s Splinter Cell Blacklist (Ubisoft Connect)

Kommentar: Et godt tegn

Selv om EA-titlene som ble introdusert i denne omgang var relativt gamle – Dragon Age-serien består selvsagt av storspill, men «Inquisition» ble først lansert for sju år siden, i 2014 – er det et godt tegn at EA nå så smått begynner å introdusere sine spill til GeForce Now-tjenesten.



Det kan vitne om at flere produkter fra storprodusenten finner veien til strømmebiblioteket i fremtiden, forhåpentligvis så fort som mulig. (Og, ja, som du sikkert allerede vet, er det mang en gamer som higer etter å få «FIFA 22» servert på GeForce Now-plattformen – men sannsynligheten er stor for at de kommende titlene fra EA vil være av den noe mer beskjedne sorten.)



Tidligere i sommer (i juli) annonserte Nvidia at GeForce Now støttet over 1000 spill, så det er tydelig at selskapet har tatt grep, og har jobbet godt for å ekspandere biblioteket i kjølvannet av at en del store utgivere valgte å trekke en rekke spill fra tjenesten (i forbindelse med lanseringen.) Det kan se ut som om de har klart å snu skuta, og godt er det, siden GeForce Now, rent teknisk, fungerer godt – og muliggjør strømming av spill man allerede eier (for eksempel via Steam), i motsetning til for eksempel Stadia.