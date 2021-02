Nvidia GeForce Now feirer ettårsjubileum med Apple M1-støtte og «Valheim»

Nvidias strømmetjeneste GeForce Now feirer årsjubileum, og derfor får tjenesten en rekke nye spill i februar (over 30 stykker), 13 av disse ble gjort tilgjengelige den 4. februar – inkludert svenskproduserte «Valheim», som i løpet av bare noen dager har solgt godt og vel over én million eksemplarer på Steam.



«Valheim» er et rollespill som enten kan spilles alene, eller sammen med opptil ni andre spillere. I den randomiserte vikingverdenen man befinner seg i samarbeider man om å utføre Odins ord og overleve nordisk natur og overtro. Spillet har fått overveldende god kritikk så langt, og passer perfekt om man har fått nok av at folk dreper nybegynnere i spill som «Rust» og «Ark: Survival Evolved». En test beskriver spillet som «[...] en 'Minecraft'-versjon av 'Dark Souls' med 'Fallout'-aktig bygging og overlevelsesmekanikk.»

Av andre spill som nå er å finne på GeForce Now finner man «Werewolf: The Apocalypse – Earthblood», et actioneventyr der man (ikke overraskende) spiller en varulv. I tillegg får man sesong åtte av «Apex Legends» (dette var for så vidt på tjenesten noen tidligere enn de andre spillene.)



Her får du hele listen over spill som er på vei til strømmetjenesten i februar. Spillene man allerede har tilgang til per i dag står i uthevet tekst.

Apex Legends, sesong 8 (Origin og Steam) Blue Fire (Steam) Code2040 (Steam) Curious Expedition 2 (Steam) Magicka 2 (Steam) Might & Magic Heroes V: Tribes of East (Steam) Mini Ninjas (Steam) Order of Battle: World War II (Steam) Path of Wuxia (English language release on Steam) Secret World Legends (Steam) Valheim (Steam) Warhammer 40,000 Gladius Relics of War (Epic Games Store) Werewolf: The Apocalypse – Earthblood (Epic Games Store) Art of Rally Darkest Hour: A Hearts of Iron Game Day of Infamy Everspace Farm Manager 2018 Farmer's Dynasty Lara Croft and the Temple of Osiris Lumberjack's Dynasty Observer: System Redux Outriders demo Project Highrise Rise of Industry Sniper: Ghost Warrior 2 South Park: The Fractured But Whole South Park: The Stick of Truth The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III Thea 2: The Shattering

Støtte for Mac med M1-prosessor

For to uker siden fikk Google Chrome offisiell støtte for GeForce Now, noe som betyr at du allerede nå kan bruke GFN via Chrome på både Windows, Linux (ikke offisielt støttet) og macOS (inkludert på de nye M1-baserte Mac-maskinene.)



Hvis du har lyst til å prøve GeForce Go, så kan du navigere til denne siden og laste ned versjon 2.0.27 av applikasjonen – så er det bare å slå seg løs, uansett om man måtte ha en M1-variant av MacBook, Mac mini eller om man har en PC.

Som et ledd i feiringen av årsjubileet av GeForce Now delte Nvidia en del interessant statistikk med oss.



Totalt har det blitt strømmet over 175 millioner timer på tjenesten, noe som inkluderer tre millioner timer «Cyberpunk 2077».



GeForce Now støtter per nå over 800 spill, og det er liten tvil om at Nvidia håper å ekspandere utvalget i tiden som kommer. Nye spill kommer på tjenesten hver torsdag, hvilket er dagen man har en «ukentlig feiring av de nyeste spillene, funksjonene og nyhetene», ifølge Nvidia.