Champions League 2022/23: Slik ser du kampene uansett hvor du befinner deg

Champions League 2022/23: Blir det mer å juble for for Benzema og hans Real Madrid

Champions League er tilbake! Blir det endelig Manchester City sin tur til å løfte trofeet? Eller får Lionel Messi, Kylian Mbappe, Neymar og resten stjernegalleriet i PSG omsider kalle seg europeiske mestere? Flere klubber står selvsagt i veien – Liverpool har et finaletap å revansjere, Bayern kan man aldri avfeie og Real Madrid kan på nytt trylle seg frem til sin 15 tittel på rad. (Om Benzema spiller er jo alt mulig) Eller er det kanskje en outsider som Tottenham eller Juventus som kliner til?

Det finnes virkelig ikke noe som Champions League.

Les videre for mer informasjon om hvordan du ser hele turneringen uansett hvor du befinner deg.

Champions League live stream 2022/23 Champions League: Varer fra tirsdag 6. september - lørdag 10 juni. Regjerende mestre: Real Madrid Strøm på nett: TV2 Play (opens in new tab) Se overalt i verden: Test ExpressVPN 100% risikofritt (opens in new tab)

Cup er cup sier de, men Champions League er uansett noe for seg selv. Det er Europa sin gjeveste turnering, sportslig er det de beste lagene og ingenting kan måle seg økonomisk meg cupen.

Turneringen har gitt oss utallige gobiter, og selv om det begynner å bli en stund siden en norsk klubb var med er dette kamper mange engasjerer seg i. I fjor stakk Real Madrid noe mirakuløst av med seieren. Real Madrid er ikke et dårlig lag, men det var flere ganger sist runde at de så ut som de skulle ryke ut for å så bli reddet av en viss franskmann på topp.

Årets turnering blir nok minst like dramatisk og det er knyttet stor spenning rundt hvem som kommer til å heve seg i turneringen. Storlagene er mange, men formen i hjemlig liga til noen av favorittene har vært under par. Liverpool, Juventus og Bayern er eksempler på det. Barcelona sin økonomi er avhengig av suksess i turneringen, men katalanerne havnet i "dødens gruppe".

Uansett hvor ballen sparkes er det deilig med midtuke fotball fra øverste hylle igjen. Mange gleder seg til mørke kvelder, fulle av følelser og belyst av flomlys.

Les videre for mer informasjon om hvordan du får med deg alt av Champions League uansett hvor du befinner deg.

Se også vår: Slik ser du Premier League – uansett hvor du befinner deg (opens in new tab)

Slik ser du Champions League-fotball hvis du befinner deg i utlandet

(opens in new tab) ExpressVPN – skaff deg vår testvinner (opens in new tab)



Vi har sammenlignet alle de store VPN-leverandørene på markedet, og vår testvinner er ExpressVPN, takket være brukervennligheten, sikkerhetsfunksjonene og hastigheten. Dessuten fungerer denne VPN-tjenesten med praktisk talt alle strømmeenheter på markedet, inkludert Apple TV, PlayStation, Xbox og selvsagt Android- og iOS-telefoner. Tegner du et årsabonnement får du tre måneders brukstid helt gratis (opens in new tab). Hvis du etter 30 dager ikke er fornøyd kan du ta i bruk ExpressVPNs pengene-tilbake-garanti, uten noe krøll.



Etter du har lastet ned programvaren følger du simpelthen instruksene for å installere på din enhet, så kan du velge hvilken land du vil flytte IP-adressen din til. Så enkelt er det. Test ExpressVPN 100% risikofritt i 30 dager (opens in new tab)

Når du har lastet ned og installert ExpressVPN velger du en server som befinner seg i Norge, og vips så har du full tilgang til de norske Champions League-sendingene fra utlandet.

Slik ser du Champions League i Norge

(opens in new tab) I Norge er det TV 2 som eier senderettighetene til Champions League-fotball frem til 2024. For å strømme på nett bruker du TV2 Play (opens in new tab)-appen. Det vil si at om du ønsker å se de norske sendingene, så må du abonnere på Total-pakken, til 399 kroner i måneden. Denne inkluderer også Premier League, La Liga, samt filmer og TV-serier og mye annet innhold. TV 2 har i disse dager kampanje hvor du får første måned til 99 kr.

Champions League gruppene 2022/23

Gruppe A

Ajax

Rangers

Liverpool

Napoli



Gruppe B

Atlético Madrid

Bayer Leverkusen

Club Brugge

FC Porto

Gruppe C

Bayern Munich

Barcelona

Inter Milan

Viktoria Plzeň

Gruppe D

Eintracht Frankfurt

Tottenham Hotspur

Sporting Lisbon

Marseille

Gruppe E

Milan

Chelsea

Red Bull Salzburg

Dinamo Zagreb

Gruppe F

Real Madrid

RB Leipzig

Shakhtar Donetsk

Celtic

Gruppe G

Manchester City

Sevilla

Borussia Dortmund

Copenhagen

Gruppe H

Paris Saint-Germain

Juventus

Benfica

Maccabi Haifa

Champions League: Kampene i september

(All times BST)

Tirsdag 6. september

18:45 - Dinamo Zagreb vs Chelsea

18:45 - Dortmund vs Copenhagen

21:00 - Salzburg vs AC Milan

21:00 - Celtic vs Real Madrid

21:00 - Leipzig vs Shakhtar

21:00 - Sevilla vs Man City

21:00 - PSG vs Juventus

21:00 - Benfica vs Maccabi Haifa

Onsdag 7.september

18:45 - Ajax vs Rangers

18:45 - Frankfurt vs Sporting Lisbon

21:00 - Napoli vs Liverpool

21:00 - Atlético vs Porto

21:00 - Club Brugge vs Leverkusen

21:00 - Barcelona vs Viktoria Plzeň

21:00 - Inter vs Bayern Munich

21:00 - Tottenham vs Marseille

Tirsdag 13. september

18:45 - Viktoria Plzeň vs Inter

18:45 - Sporting Lisbon vs Tottenham

21:00 - Liverpool vs Ajax

21:00 - Rangers vs Napoli

21:00 - Porto vs Club Brugge

21:00 - Leverkusen vs Atlético

21:00 - Bayern Munich vs Barcelona

21:00 - Marseille vs Frankfurt

Wednesday, 14th September

18:45 - AC Milan vs Dinamo Zagreb

18:45 - Shakhtar vs Celtic

21:00 - Chelsea vs Salzburg

21:00 - Real Madrid vs Leipzig

21:00 - Man City vs Dortmund

21:00 - Copenhagen vs Sevilla

21:00 - Juventus vs Benfica

21:00 - Maccabi Haifa vs PSG

Champions League: Når er finalen?

Champions League finalen 2022/23 spilles lørdag 10 juni på Atatürk Olympic Stadium i Istanbul, Tyrkia. Avspark er klokken 21:00 og 75.000 seter ventes å fylles opp.

Dette er andre gang turneringens finale blir spilt på dette stadionet. Første gang var i 2005. En dag John Arne Riise og Liverpool fans sent vil glemme. For de som ikke vet så lå Liverpool under 3-0 etter første omgang mot AC Milan. Men ved full tid var "mirakelet i Istanbul" et faktum og Liverpool hadde vunnet på straffer.

Champions League: Hvem vant sist

Real Madrid fikk en real kalddusj i åpningskampen i fjor. Da tapte de mot Sheriff Tiraspol, noe som var mildt sagt uventet. Det var nok ikke mange som trodde de ville gjøre det stort det året, men Carlo Ancelotti sine menn tok til slutt den gjeve pokalen hjem. Dermed fikk Real Madrid sin 14. seier i turneringen, men veien til seier var alt annet en lett.

Seierne over PSG, Chelsea og Manchester City var til tider uvirkelige med sine sene mål, kontroversielle dommeravgjørelser og en knippe god gammeldags flaks. I finalen møtte de Liverpool som underdogs, men også her kom de seirende ut med en 1-0 seier.