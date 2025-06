Det har vært et fantastisk år for kaffeelskere så langt, og hvis du har vurdert å investere i en ny espressomaskin, vil du bli bortskjemt med valgmuligheter. TechRadar har testet en ny kaffetrakter hver måned, og vi har blitt virkelig imponert over det vi har sett.

Kaldbrygging har vært den mest fremtredende funksjonen for mange maskiner i år, men det har ikke gått på bekostning av å brygge en velbalansert og gjennomgående deilig tradisjonell espresso.

Selv om vi har testet noen flotte manuelle kaffetraktere (som den superstilige Smeg Mini Pro Espresso Coffee Machine), er det bønne-til-kopp-maskinene som virkelig har imponert. Disse er ikke bare en praktisk måte å lage en drikk så raskt som mulig på – de er designet for å hjelpe deg med å få best mulig smak fra bønnene dine, og gjenskaper teknikkene som brukes av profesjonelle baristaer for konsistente resultater.

Her er våre tre favorittkaffemaskiner fra 2025 så langt, inkludert en av de rimeligste vi har testet.

1. De'Longhi La Specialista Touch

Vi ga La Specialista Touch hele fem stjerner i vår anmeldelse i mars. Det er en halvautomatisk kaffemaskin, som betyr at den kan håndtere nesten hele kaffeprosessen for deg (alt unntatt å presse kaffen og sette portafilteret inn i bryggegruppen), eller la deg eksperimentere med faktorer som kaffedosering, bryggetemperatur og kverningsgrad.

Det er et flott alternativ hvis du leter etter din første kaffemaskin, og en av de beste kaffemaskinene for små kjøkken, takket være dens kompakte størrelse. Den lille størrelsen betyr imidlertid ikke at man sparer på funksjoner. Den er fullpakket med gjennomtenkt designede verktøy som fjerner mystikken ved å brygge espresso og hjelper deg å forstå hele prosessen, slik at du kan bygge opp selvtilliten din og lære hvordan du oppnår smaken du liker.

Det smarte doseringssystemet er spesielt nyttig, og dispenserer akkurat riktig mengde kaffe uten behov for en vekt. Det finnes en praktisk trakt som passer på portafilterhåndtaket for å holde all den malte kaffen godt inneholdt (noen andre halvautomatiske kaffemaskiner pleier å sprute den over kjøkkenbenken), og du får til og med en gummimatte som hjelper deg med å lage en perfekt puck.

De'Longhis Bean Adapt-system gir et flott utgangspunkt for å velge bryggeinnstillinger basert på bønnetype og brenning, og resultatene talte for seg selv; våre favorittbønner har aldri smakt bedre.

Dampstaven er prikken over i-en, med både manuelle og automatiske innstillinger som fungerer bra. Noen automatiske staver sliter med å oppnå et godt mikroskum som er egnet for latte, og skaper i stedet store bobler som sprekker lett og ikke helles godt, men det er ikke et problem her.

Les hele vår anmeldelse av De'Longhi La Specialista Touch

2. Siemens EQ900 Plus

Vi setter pris på en god latte macchiato, og i vår anmeldelse skrev vi at kaffe fra Siemens EQ900 Plus den beste vi noensinne har smakt fra en kaffemaskin til hjemmebruk. Espressoen, den kremete melkeskummet, måten kaffen danner et perfekt lag i koppen – det er eksepsjonelt.

Dette er en mye dyrere maskin enn De'Longhi ovenfor, men etter å ha brukt begge, kan du forstå hvorfor. Ikke bare er dette en helautomatisk maskin, som betyr at den håndterer hele prosessen med å lage kaffe for deg, men den har også en førsteklasses konstruksjon med ekte børstet rustfritt stål i stedet for plast. Misforstå oss rett, De'Longhi ser bra ut og fikk mange komplimenter på testkjøkkenet som TechRadar deler med søsternettstedene våre Tom's Guide og T3, men EQ900 Plus er definitivt mer stilig.

EQ900 Plus tilbyr en omfattende meny med kaffedrikker, alle fullt tilpassbare avhengig av din foretrukne temperatur, styrke, proporsjoner av kaffe og melk og størrelsen på koppene dine. Det som virkelig appellerte var imidlertid muligheten til å fylle to like store beholdere med forskjellige bønner og velge mellom dem på farten (der maskinen tømmer eventuelle gamle bønner fra kvernen og bryggegruppen mellom drikkene for å sikre at de ikke blandes).

Mange liker å bytte til koffeinfri kaffe om ettermiddagen, og selv om mange moderne bønne-til-kopp-kaffetraktere har en renner som lar deg bruke en skje med ferdigmalt kaffe i stedet for hele bønner, er et skikkelig dobbeltbeholderoppsett som dette sjeldent, og betyr at du alltid får den fyldige smaken og aromaen av ferskt tilberedte bønner.

EQ900 Plus er også en barnelek å holde ren, med et omfattende sett med programmer for å holde alt friskt og hygienisk. Noen helautomatiske kaffemaskiner krever så mye tidkrevende vedlikehold at du like gjerne kan ta noen kurs og lage kaffen manuelt, men det er ikke tilfelle her.

Les hele vår anmeldelse av Siemens EQ900 Plus

3. Jura J10

Hvis den vanlige bestillingen din fra kaffebaren gir baristaer hodepine, er Jura J10 den beste espressomaskinen for deg. Dette er enda en premiummaskin, og den ser absolutt bra ut med et stilig pianosvart kabinett i rustfritt stål, men det du egentlig betaler for her er muligheten til å finjustere alle aspekter av drikkene dine og lage komplekse varme og kalde kreasjoner på sekunder.

Dette er en av de mange maskinene i år som er i stand til å lage kaldekstrahert espresso, men Jura J10 er et trinn over konkurrentene takket være et system som gir kaffen god tid til å fortrekke (eller blomstre) og deretter ekstraherer den ved hjelp av pulser av kaldt vann i stedet for en jevn strøm. Noen andre kaffetraktere produserer kalde shots som smaker tynt og vannete, men J10s kaldekstraherte espresso er glatt, rik og smakfull. Du skulle ikke tro at den er tilberedt på bare et par minutter.

Jura J10 kan også produsere både varmt og kaldt melkeskum, og i motsetning til De'Longhi Primadonna Aromatic, krever den ikke to separate melkebeholdere for å gjøre det. Både plantemelk og kumelk blir perfekt konsistent, men J10s mest fremtredende funksjon er et system kalt Sweetfoam, som tilfører melken en sirup du velger mens den dispenseres.

Bare hell en dose sirup (enten vanlig eller sukkerfri) i en liten beholder, skyv den på melkedispenseren, og den vil bli blandet inn i melken litt om gangen mens den skummes og helles i koppen din. Under testingen opplevde vi at sirupen ser ut til å stabilisere melkeskummet også, slik at det varer til siste slurk.

Les hele vår anmeldelse av Jura J10