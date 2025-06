Ha sido un año fantástico para los amantes del café, y si has estado pensando en invertir en una nueva máquina de espresso, tendrás muchísimas opciones. Hemos probado una nueva cafetera cada mes aquí en TechRadar y nos ha impresionado mucho lo que hemos visto.

La preparación de café en frío ha sido la característica destacada de muchas máquinas este año (consulte mi guía de la mejor cafetera para preparación de café en frío para obtener más detalles), pero eso no ha sido a expensas de preparar un espresso tradicional delicioso y bien equilibrado.

Aunque hemos probado algunas cafeteras manuales excelentes (como la elegante Smeg Mini Pro Espresso), son las máquinas de café en grano las que realmente nos han impresionado. No solo son una forma práctica de preparar una bebida lo más rápido posible, sino que están diseñadas para ayudarte a obtener el mejor sabor posible de tus granos, replicando las técnicas que utilizan los baristas profesionales para obtener resultados consistentes.

Con eso en mente, aquí están nuesrras tres máquinas de café favoritas de 2025 hasta ahora, incluida una de las más asequibles que hemos probado.

1. De'Longhi La Specialista Touch

Es una cafetera semiautomática, lo que significa que puede encargarse de casi todo el proceso de preparación (excepto compactar el café e insertar el portafiltro en el grupo de preparación) o permitirle experimentar con factores como la dosis de café, la temperatura de preparación y el tamaño de la molienda.

Es una excelente opción si buscas tu primera cafetera y una de las mejores para cocinas pequeñas gracias a su tamaño compacto. Sin embargo, su tamaño reducido no significa que no cuentes con todas las funciones. Está repleta de herramientas cuidadosamente diseñadas que simplifican la preparación del espresso y te ayudan a comprender todo el proceso para que ganes confianza y aprendas a lograr el sabor que te gusta.

El sistema de dosificación inteligente es especialmente útil, ya que dispensa la cantidad justa de café sin necesidad de una báscula. Incluye un práctico embudo que se acopla al asa del portafiltro para contener bien el café molido (algunas cafeteras semiautomáticas tienden a salpicarlo por la encimera de la cocina). Incluso incluye una alfombrilla de goma para apisonar y crear un disco perfecto.

El sistema Bean Adapt de De'Longhi ofrece un excelente punto de partida para elegir la configuración de preparación según el tipo de grano y el tueste, y los resultados hablaron por sí solos: mis granos favoritos nunca tuvieron mejor sabor.

La varilla de vapor es la guinda del pastel, con sus ajustes manuales y automáticos funcionando a la perfección. Algunas varillas automáticas tienen dificultades para lograr una buena microespuma adecuada para lattes, creando burbujas grandes que revientan con facilidad y no se vierten bien, pero en este caso no es un problema.

2. Siemens EQ900 Plus

Nos encanta un buen latte macchiato, y la Siemens EQ900 Plus prepara el mejor que hemos probado en una cafetera doméstica. El espresso, la cremosidad de la leche espumosa, la forma en que el café forma una capa perfecta en la taza... es excepcional.

Esta máquina es mucho más cara que la De'Longhi mencionada anteriormente, pero después de usar ambas, entenderás por qué. No solo es totalmente automática, lo que significa que se encarga de todo el proceso de preparación del café, sino que también tiene una construcción de primera calidad con auténtico acero inoxidable cepillado en lugar de plástico. No nos malinterpreten, la De'Longhi tiene buen aspecto y recibió muchos elogios en la cocina de pruebas que TechRadar comparte con nuestros sitios hermanos Tom's Guide y T3, pero la EQ900 Plus es definitivamente más elegante.

La EQ900 Plus ofrece una amplia gama de cafés, todos totalmente personalizables según la temperatura, la intensidad, las proporciones de café y leche que prefieras, y el tamaño de tus tazas. Sin embargo, lo que realmente me atrajo fue la posibilidad de cargar dos tolvas del mismo tamaño con diferentes granos y elegir entre ellas al instante (la máquina purga los granos sobrantes del molinillo y del grupo de preparación entre cada bebida para evitar que se mezclen).

La EQ900 Plus también es muy fácil de limpiar, con un amplio conjunto de programas para mantener todo fresco e higiénico. Algunas cafeteras totalmente automáticas requieren tanto mantenimiento que bien podría tomar algunas clases y preparar el café manualmente, pero ese no es el caso.

3. Jura J10

Si pedir café a domicilio es un dolor de cabeza para los baristas, la Jura J10 es la máquina de espresso ideal. Esta máquina premium, con un elegante acabado en negro piano y carcasa de acero inoxidable, es perfecta. Sin embargo, lo que realmente se paga es la posibilidad de perfeccionar todos los aspectos de las bebidas y preparar complejas creaciones frías y calientes en segundos.

Sí, esta es una de las muchas máquinas de este año capaces de preparar espressos extraídos en frío, pero la Jura J10 supera a sus rivales gracias a un sistema que permite que el café se preinfusione (o florezca) y luego lo extrae mediante pulsos de agua fría en lugar de un flujo constante. Otras cafeteras producen espressos fríos con un sabor ligero y aguado, pero el espresso extraído en frío de la J10 es suave, intenso y sabroso. Es increíble que se prepare en tan solo un par de minutos.

La Jura J10 también puede producir espuma de leche fría y caliente, y a diferencia de la De'Longhi Primadonna Aromatic , no requiere dos jarras de leche separadas. Tanto la leche vegetal como la leche de vaca tienen una textura perfecta, pero la característica más destacada de la J10 es un sistema llamado Sweetfoam, que infusiona la leche con el jarabe de su elección mientras se dispensa.

Simplemente vierte una dosis de jarabe (normal o sin azúcar) en un recipiente pequeño, presiónalo sobre el dispensador de leche y se irá incorporando a la leche poco a poco a medida que se espuma y se vierte en tu taza. Como el sabor se distribuye uniformemente por toda la bebida, con un poco es suficiente. Durante mis pruebas, descubrí que el jarabe también parece estabilizar la espuma de la leche, por lo que dura hasta el último sorbo.