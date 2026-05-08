Huawei Watch Fit 5-serien er her – sommerens sportsklokker med fokus på helse og trening

Huawei Watch Fit 5-serien offisielt avduket

Pro-modellen får safirglass, titan og opptil 3000 nits lysstyrke

Serien lanseres i Norge 18. mai med priser fra 2 299 kroner

Huawei har avduket sin nye Watch Fit 5-serie, som består av de to modellene Huawei Watch Fit 5 og Huawei Watch Fit 5 Pro. Akkurat som tidligere modeller fortsetter serien å kombinere et tynt og lett design med avanserte funksjoner for helse, trening og hverdagsbruk.

Begge modellene får større og lysere skjermer enn tidligere generasjoner. Huawei Watch Fit 5 er utstyrt med en 1,82-tommers skjerm, mens Huawei Watch Fit 5 Pro får en større 1,92-tommers skjerm med 2,5D safirglass og tynne skjermrammer på 1,8 mm. Pro-modellen når også en maksimal lysstyrke på opptil 3000 nits og bruker en adaptiv oppdateringsfrekvens mellom 1 Hz og 60 Hz for en mer responsiv brukeropplevelse.

For Pro-modellen har Huawei valgt å bruke litt mer eksklusive materialer, med flykvalitetstitan, mens den hvite versjonen også får en finish i nanokeramisk materiale.

Latest Videos From

(Image credit: Huawei)

På treningsfronten introduserer Huawei flere nye funksjoner for både hverdagsbrukere og mer avanserte brukere. Huawei Watch Fit 5 Pro vil støtte terrengløping med segmentbasert navigasjon, høydetrender og estimert ankomsttid. For golfere finnes det vektorkart for over 17 000 golfbaner over hele verden, der greenvisningen automatisk justerer seg etter spillerens retning.

Serien vil også få en ny «Mini Workout»-modus som er ment å oppmuntre til kortere treningsøkter i løpet av dagen for å bekjempe stillesittende atferd. Huawei beskriver det som en enkel måte å få bevegelse inn i hverdagen uansett hvor du er. En liten bonus er at disse mini-treningene ledes av en søt animert panda!

På helsesiden investerer Huawei stort i mer avanserte funksjoner i Pro-modellen. Huawei Watch Fit 5 Pro tilbyr pulsbølgebasert deteksjon av atrieflimmer (A-fib), en EKG-app og måling av arteriell stivhet. Serien inkluderer også funksjoner for kvinners helse med temperaturbasert syklussporing for å gi bedre innsikt i kroppens naturlige endringer over tid.

Huawei lanserte nylig støtte for kontaktløs betaling via Curve Pay, og dette er selvsagt tilgjengelig på de nye modellene, noe som gjør det mulig å betale direkte med klokken, og du kan legge til flere kort i samme digitale lommebok.

Få daglig innsikt, inspirasjon og tilbud i innboksen din Registrer deg for siste nytt, anmeldelser, meninger, toppteknologiske tilbud og mer. Kontakt meg med nyheter og tilbud fra andre Future-merker Motta e-post fra oss på vegne av våre pålitelige partnere eller sponsorer

Batteritiden sies å være opptil 10 dager ved lett bruk og opptil 7 dager ved normal bruk. Klokkene støtter også hurtig- og trådløs lading.

(Image credit: Amanda Westberg)

Huawei Watch Fit 5-serien lanseres i Norge 18. mai 2026. Huawei Watch Fit 5 får en veiledende pris på 2 299 SEK, mens Huawei Watch Fit 5 Pro vil koste 3 399 kroner. I løpet av lanseringsperioden tilbyr Huawei også rabatter på begge modellene frem til 14. juni.

TechRadar-teamet har mottatt et par testprøver av klokkene og vil teste dem grundig i løpet av de kommende ukene, så følg med på nettsiden for vår grundige anmeldelse!