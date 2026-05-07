Huawei Watch Fit 5-serien är här – sommarens sportklockor med fokus på hälsa och träning

Huawei Watch Fit 5-serien har presenterats officiellt

Pro-modellen får safirglas, titan och upp till 3 000 nits ljusstyrka

Serien lanseras i Sverige den 18 maj med priser från 2 199 kronor

Huawei har presenterat sin nya Watch Fit 5-serie, som består av de två modellerna Huawei Watch Fit 5 och Huawei Watch Fit 5 Pro. Precis som tidigare modeller fortsätter serien att kombinera en tunn och lätt design med avancerade funktioner för hälsa, träning och vardagsanvändning.

Båda modellerna får större och ljusstarkare skärmar än tidigare generationer. Huawei Watch Fit 5 är utrustad med en 1,82-tumsskärm, medan Huawei Watch Fit 5 Pro får en större 1,92-tumsskärm med 2,5D-safirglas och tunna skärmramar på 1,8 mm. Pro-modellen når dessutom en maximal ljusstyrka på upp till 3 000 nits och använder en adaptiv uppdateringsfrekvens mellan 1 Hz och 60 Hz för en mer responsiv användarupplevelse.

För Pro-modellen har Huawei valt att använda lite mer premiumklassade material, med titan av flygplanskvalitet medan den vita versionen dessutom får en finish i nanokeramiskt material.

(Image credit: Huawei)

På träningsfronten introducerar Huawei flera nya funktioner för både vardagsmotionärer och mer avancerade användare. Huawei Watch Fit 5 Pro får stöd för terränglöpning med segmentbaserad navigation, höjdtrender och beräknad ankomsttid. För golfare finns vektorkartor för över 17 000 golfbanor världen över, där green-vyn automatiskt anpassas efter spelarens riktning.

Serien får även ett nytt “Mini Workout”-läge som är tänkt att uppmuntra till kortare träningspass under dagen för att motverka stillasittande. Huawei beskriver det som ett enkelt sätt att få in rörelse i vardagen oavsett var man befinner sig. En liten bonus är att dessa mini träningspass leds av en söt animerad panda!

På hälsosidan satsar Huawei stort på mer avancerade funktioner i Pro-modellen. Huawei Watch Fit 5 Pro erbjuder bland annat pulsvågsbaserad detektion av förmaksflimmer (A-fib), EKG-app och mätning av artärstelhet. Serien innehåller även funktioner för kvinnohälsa med temperaturbaserad cykelspårning för att ge bättre insikt i kroppens naturliga förändringar över tid.

Huawei lanserade nyligen stöd för kontaktlösa betalningar via Curve Pay och detta finns givetvis tillgängligt på de nya modellerna, vilket gör det möjligt att betala direkt med klockan och du kan lägga in flera kort i samma digitala plånbok.

Batteritiden uppges ligga på upp till 10 dagar vid lätt användning och upp till 7 dagar vid normal användning. Klockorna stöder även snabb och trådlös laddning.

(Image credit: Amanda Westberg)

Huawei Watch Fit 5-serien lanseras i Sverige den 18 maj 2026. Huawei Watch Fit 5 får ett rekommenderat pris på 2 199 kronor, medan Huawei Watch Fit 5 Pro landar på 3 199 kronor. Under lanseringsperioden erbjuder Huawei även rabatter på båda modellerna fram till den 14 juni.

TechRadar-teamet har fått in ett par testsamples av klockorna och kommer att testa dem grungligt under de kommande veckorna, så håll utkik på hemsidan framöver för vår djupgående recension!