Dette må Huawei Watch GT Runner 2 gjøre for å slå Garmins løpeklokker

Med Watch GT Runner 2 har Huawei gjort noe de egentlig ikke har gjort seriøse forsøk på før: de har plassert en klokke rett opp mot de mest etablerte løpeklokkene på markedet. I praksis betyr dette at den skal kunne konkurrere med modeller som Garmin Forerunner 970 – en serie som har vært et slags referansepunkt for seriøse løpere i mange år.

Den siste dedikerte løpeklokken selskapet lanserte var allerede i 2021, noe som er lenge i teknologiens verden. Med hele 5 års utvikling for den nye modellen blir det spennende å se hva den er i stand til og hvordan den kan måle seg med markedets allerede etablerte merker for løpeklokker. Spesifikasjonene ser lovende ut på papiret, men for å virkelig bli et alternativ til Garmin kreves det mer enn bare god maskinvare. Her er områdene der Huawei Watch GT Runner 2 må levere.

GPS-nøyaktigheten må holde mål

Garmin-klokker har bygget hele sitt rykte på pålitelig GPS-sporing. Enten du løper i et urbant miljø mellom høye bygninger, i tett skog eller langs svingete stier, ender ruten vanligvis opp med å være veldig nær virkeligheten. For mange løpere er det nettopp derfor Garmin er standardvalget – ikke på grunn av designet, ikke på grunn av appene, men fordi dataene rett og slett er pålitelige.

Huawei har kommet med store påstander om sin nye antenneløsning, «Advanced 3D Floating Antenna Architecture», og viser til interne tester der klokken skal finne satellitter raskere og spore ruter mer nøyaktig enn før – med 3,5 ganger bedre presisjon enn forrige generasjon og gjennomgående bedre avlesninger enn toppmodeller fra Garmin og Coros. Det er et dristig løfte, så det er viktig at klokken faktisk klarer å innfri slike løfter.

Ingen viktige funksjoner bak en betalingsmur

Garmin er blitt kraftig kritisert i det siste etter å ha introdusert abonnementsplaner der noen funksjoner krever betaling. Dette har skapt frustrasjon blant brukere som allerede har betalt mye penger for selve klokken.

Huawei har også en premiumtjeneste i sitt økosystem, men her er det viktig at selskapet tråkker varsomt. Alle grunnleggende treningsfunksjoner er inkludert fra starten av, slik at brukerne får en komplett treningsopplevelse, men for fremtidige programvareoppdateringer av klokken er det viktig at ingen virkelig nyttige funksjoner havner bak en betalingsmur. Funksjonene bak betalingsmuren skal bare være en ekstra bonus. Ellers risikerer klokken å miste et av sine største argumenter: verdi.

Skulle Huawei likevel velge å låse noen viktige funksjoner bak et abonnement, må de i det minste være betydelig billigere enn tilsvarende løsninger fra Garmin.

Prisfordelen kan bli avgjørende

Når vi snakker om pris, er et stort pluss for Huawei at de ligger godt under Garmins toppmodeller. Med en pris på rundt 8 000 kroner for Garmin Forerunner 970, er den nesten dobbelt så dyr som Huawei Watch GT Runner 2, som har en lanseringspris på 4 699 kroner.

Hvis den nye løpeklokken kan holde tritt med Garmin når det gjelder ytelse, vil prisen ikke bare være en bonus – den vil være et av klokkens viktigste salgsargumenter. Mange løpere ønsker avanserte treningsdata, men nøler med å bruke oppover ti tusen kroner på en sportsklokke, så hvis Huawei kan tilby en lignende opplevelse, kan det definitivt være nok til å lokke mange brukere til å bytte plattform.

Robusthet, batteritid – og neste steg

Garmin-klokker er kjent for sin robusthet og holdbarhet, med solid konstruksjon og lang batteritid, som tåler all slags vær og de mest intense treningsformene. Her matcher Huawei allerede veldig bra, med et titanhus, Kunlun-glass og 14 dagers batterilevetid.

Garmins utvalg er imidlertid stort og tilbyr også modeller med solcellepaneler, som lader enhetene under treningsøkter på solfylte dager. Dette kan være en avgjørende faktor for ultraløpere, lange turgåere og de som rett og slett vil unngå å lade enhetene sine så ofte.

Her skulle vi gjerne sett at Huawei tok det neste steget – kanskje i form av en fremtidig Pro-modell med solcellelading. Hvis de i tillegg klarer å opprettholde sin lavere pris, ville det være en virkelig interessant konkurrent, spesielt siden de fleste av dagens treningsklokker med solcellepaneler er veldig dyre.