3 nye Galaxy Watch-modeller ventes, med en funksjon fra Pixel Watch

En kodelekkasje peker mot tre nye Galaxy Watch-modeller

De kan alle få Pixels «løft for å snakke»-funksjon

Brukere er fortsatt bekymret for batteritiden til enhetene

Vi venter oss etterfølgere til Galaxy Watch 8 og Galaxy Watch 8 Classic fra Samsung i løpet av de neste par månedene, og en fersk lekkasje gir oss en bedre idé om modellene vi kan forvente – pluss en av funksjonene de kan bringe med seg.

Teamet hos Android Authority har funnet tre kodenavn for smartklokker begravd i den nyeste Google Wear OS-appen for Android: Fresh 9 (mest sannsynlig Galaxy Watch 9, basert på tidligere kodenavn), Wise 9 (Galaxy Watch 9 Classic) og Project V2 (muligens den lenge etterlengtede Galaxy Watch Ultra 2).

Samsungs smartklokkelanseringer er ikke fullt så enkle å forutsi som de er for mobiltelefonene deres, og vi får ikke alltid en Classic- eller en Ultra-modell. Vi har tidligere også sett en Pro-modell, nemlig Samsung Galaxy Watch 5 Pro fra 2022.

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Dette bidrar til å avgjøre spørsmålet om hva vi skal se, selv om det blir interessant å finne ut hva Samsung Galaxy Watch Ultra 2 bringer med seg. Den opprinnelige Ultra-modellen debuterte tilbake i 2024.

Løft for å snakke

Samsung Galaxy Watch Ultra (Image credit: Future / Matt Evans)

Den samme undersøkelsen av appkoden i Wear OS har avslørt noe annet: disse kommende Galaxy Watch-modellene kan trolig få funksjonen «løft for å snakke» som er tilgjengelig på Googles smartklokker, inkludert Google Pixel Watch 4.

Endringer i koden, inkludert en «3p»-tag som kan bety tredjepartsbruk, antyder at funksjonen ikke vil være eksklusiv for Pixel så mye lenger. Når brukeren løfter smartklokken opp mot hodet, vil Gemini umiddelbart starte – klar til å motta talekommandoer.

Når det gjelder reaksjonene på nett på Samsungs kommende smartklokkeoppdatering, er det godkjenning av det nåværende sirkelrunde urskiven, men spørsmål om batteritiden. Av de tre ryktede modellene sier en Reddit-bruker at «ingen av dem løser grunnen til at jeg byttet til Garmin» – grunnen er uker, snarere enn dager, med batteritid.

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En annen kommentator antyder at «vi ikke trenger årlige utgivelser av Samsung-klokker», og sier at «de utvikler seg veldig lite fra år til år». Enten Reddit godkjenner det eller ikke, ser det ut til at disse bærbare enhetene er på vei – og vi gir deg alle detaljene når de kommer.