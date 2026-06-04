Tre nya Galaxy Watch-modeller ryktas vara på väg – med en funktion från Pixel Watch

En kodläcka pekar på tre nya Galaxy Watch-modeller

Samtliga kan få Pixels funktion "lyft för att prata"

Användare är fortfarande oroade över batteritiden

Vi väntar oss efterföljare till Samsung Galaxy Watch 8 och Galaxy Watch 8 Classic inom de närmaste månaderna och en ny läcka ger oss en bättre bild av vilka modeller som kan vara på väg, samt en av funktionerna de kan få.

Teamet på Android Authority har hittat tre kodnamn för smartklockor gömda i den senaste Wear OS-appen för Android: Fresh 9 (troligen Galaxy Watch 9, baserat på tidigare kodnamn), Wise 9 (Galaxy Watch 9 Classic) och Project V2 (möjligen den länge ryktade Galaxy Watch Ultra 2).

Samsungs lanseringar av smartklockor är inte lika lätta att förutse som företagets telefonlanseringar och vi får inte alltid en Classic- eller Ultra-modell. Tidigare har vi även sett en Pro-version, Samsung Galaxy Watch 5 Pro från 2022.

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Detta ger åtminstone en tydligare bild av vad vi kan få se snart, även om det återstår att se vilka nyheter Samsung Galaxy Watch Ultra 2 kommer att erbjuda. Den ursprungliga Ultra-modellen lanserades redan 2024.

Lyft för att prata

Samsung Galaxy Watch Ultra (Image credit: Future / Matt Evans)

Samma genomgång av Wear OS-koden avslöjar ytterligare en möjlig nyhet: de kommande Galaxy Watch-modellerna kan få funktionen "raise to talk", som redan finns på Googles smartklockor, inklusive Google Pixel Watch 4.

Ändringar i koden, bland annat en märkning med "3p" som kan stå för tredje part, antyder att funktionen inte kommer att vara exklusiv för Pixel-enheter särskilt länge till.

Funktionen gör att användaren bara behöver lyfta upp klockan mot ansiktet för att Gemini automatiskt ska starta och vara redo att ta emot röstkommandon.

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När det gäller reaktionerna på nätet kring Samsungs kommande smartklockor verkar många uppskatta att företaget behåller den runda designen, men batteritiden fortsätter att vara ett stort diskussionsämne.

En Reddit-användare skriver om de tre ryktade modellerna att "ingen av dem löser anledningen till att jag bytte till Garmin", där anledningen handlar om att Garmin erbjuder veckor snarare än dagar av batteritid.

En annan kommentator menar att "vi inte behöver nya Samsung-klockor varje år" och tillägger att de "utvecklas väldigt lite från år till år".

Oavsett vad Reddit-användarna tycker verkar det som att de nya modellerna är på väg och vi kommer att rapportera om alla detaljer så fort de blir officiella.