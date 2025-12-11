Er Samsung Galaxy Ring 2 lagt på is? En Oura-patenttvist og skuffende salg sår tvil om smartringens fremtid

Samsung Galaxy Ring 2 er i fare, ettersom Samsung angivelig revurderer strategien sin.

Den vil ikke dukke opp på neste års Samsung Galaxy Unpacked-presentasjon.

Dette er angivelig et svar på dårlig salg og en juridisk krangel med Oura.

Da den først ble lansert i 2024, var det mye begeistring rundt Samsung Galaxy Ring. Det var et dristig trekk fra Samsung som så ut til å lønne seg, og ble utsolgt i forhåndsbestilling i noen regioner. Den fikk også svært gode anmeldelser – vi har for eksempel kåret den til markedets beste smartring.

Ting har imidlertid tilsynelatende stoppet opp. Det engelskspråklige koreanske nettstedet Koreajoongang Daily rapporterer at «bransjekilder» sier at Samsung Galaxy Ring 2 ikke vil dukke opp på neste års Unpacked-presentasjon, som vanligvis finner sted rundt januar/februar.

Faktisk kan det hende at det ikke kommer noen Samsung Galaxy Ring 2 i det hele tatt, ettersom sterk forhåndsbestillingsinteresse til slutt førte til det nettstedet omtaler som «skuffende salg». I fjor meldte Sammobile at etterspørselen var så høy etter Galaxy Ring at Samsung økte produksjonen, og la til ytterligere 600 000 enheter som skulle leveres globalt.

Nå ser det ut til at hvis rapportene ovenfor er sanne (og det er verdt å ta disse ubegrunnede ryktene med en heftig klype salt), overvurderte Samsung den vanlige etterspørselen, ettersom forhåndsbestillingsrushet kanskje begrenset seg til Samsungs superbrukere og tidlige brukere.

Ouras juridiske tvist

(Image credit: Future)

Samsungs hovedkonkurrent på dette området er Oura, skaperen av Oura Ring 4. Oura har produsert smartringer siden, vel, før de var kule, og nå som utfordrere dukker opp i bransjen, er de ivrige etter å etablere seg som det første og eneste alternativet.

Oura har sendt inn en klage til International Trade Commission mot Samsung, Reebok og andre produsenter av smartringer for patentbrudd, etter vellykkede rettslige skritt mot Ringconn og Circular.

Det er ikke overraskende at Samsung kanskje vil vente på resultatet av den juridiske tvisten før de lanserer et produkt internasjonalt som kan være i strid med opphavsrettsloven. Å vente kan spare Samsung penger og unngå behovet for å tilbakekalle produkter senere.

Få daglig innsikt, inspirasjon og tilbud i innboksen din Registrer deg for siste nytt, anmeldelser, meninger, toppteknologiske tilbud og mer. Kontakt meg med nyheter og tilbud fra andre Future-merker Motta e-post fra oss på vegne av våre pålitelige partnere eller sponsorer

Smartringenes tilstand

(Image credit: Core Devices)

Når vi entrer 2026, er smartringkategorien på et merkelig sted: til tross for flere høyprofilerte utgivelser i 2024, og fortsatt programvareinnovasjon fra blant annet Oura (vi kåret til og med Oura Ring 4 til årets helse- og treningsenhet), viser ikke smartringene så mange tegn til maskinvareinnovasjon.

Disse produktene er i hovedsak noen få sensorer festet til et oppladbart batteri i et pent etui, og det er i utgangspunktet det samme for de fleste smartringene akkurat nå. Ringconn og Circular kan ikke lenger handle i USA takket være Ouras rettslige skritt, og hvis Oura får det som han vil, vil det heller ikke komme noen Galaxy Ring 2.

Den som bryter trenden er Pebble Index 01, som produseres i små serier, og som har et helt annet bruksområde: en mikrofon og en liten knapp designet som et eksternt minne og stemmeassistent, snarere enn en helsesporer.