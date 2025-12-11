Samsung Galaxy Ring 2 kanske läggs ner, då Samsung enligt uppgift omvärderar sin strategi

Den kommer inte att visas på nästa års Samsung Galaxy Unpacked

Detta sker enligt uppgifter som svar på dåliga försäljningssiffror samt en juridisk tvist med Oura

När Samsung Galaxy Ring lanserades 2024 skapades stor entusiasm. Det var ett djärvt drag från Samsung som verkade löna sig, då modellen sålde slut i förbokning i vissa regioner. Den fick dessutom starka recensioner – vi utsåg den till vår bästa smart­ring.

Nu verkar utvecklingen ha stannat av. Den engelskspråkiga koreanska sajten Koreajoongang Daily rapporterar att ”branschkällor” uppger att Samsung Galaxy Ring 2 inte kommer att visas upp på nästa års Unpacked-presentation, som vanligtvis hålls i januari eller februari.

I själva verket kanske Samsung Galaxy Ring 2 inte kommer alls, då det starka förbokningsintresset enligt uppgift övergick i vad sajten beskriver som ”svaga försäljningssiffror”. Förra året rapporterade Sammobile att efterfrågan var så hög att Samsung ökade produktionen med ytterligare 600 000 enheter för global leverans.

Nu verkar det som att Samsung, om uppgifterna stämmer (och dessa obekräftade rykten bör tas med en rejäl nypa salt), överskattade den breda efterfrågan. Förbokningsrusningen kan ha varit begränsad till Samsung-entusiaster och de som ville vara först ut med den nya prylen.

Ouras juridiska tvist

Samsungs främsta konkurrent i segmentet är Oura, skaparen av Oura Ring 4. Oura har producerat smartringar långt innan de blev populära, och med nya konkurrenter som dyker upp vill företaget markera sin roll som först och främst.

Oura har lämnat in en anmälan till International Trade Commission mot Samsung, Reebok samt andra tillverkare av smartringar på grund av patentintrång, efter tidigare framgångsrika åtgärder mot Ringconn och Circular.

Det är inte förvånande att Samsung kan vilja avvakta utfallet av den juridiska processen innan företaget lanserar en produkt internationellt som eventuellt bryter mot upphovsrätten. Att pausa kan spara pengar och undvika risken för att behöva backa eller återkalla produkter senare.

Status för smartringar

När vi går in i 2026 befinner sig kategorin för smartringar i ett märkligt läge. Trots flera uppmärksammade lanseringar under 2024 och fortsatt mjukvaruutveckling från aktörer som Oura – vi utsåg till exempel Oura Ring 4 till årets hälso- och fitnessprodukt – syns få tecken på hårdvaruinnovation.

Produkterna består i grunden av några sensorer kopplade till ett laddningsbart batteri i ett snyggt hölje, och det gäller för de flesta smartringar. Ringconn och Circular får inte längre sälja i USA på grund av Ouras rättsliga åtgärder och om Oura får som de vill lär det inte komma någon Galaxy Ring 2 heller.

Den enda som bryter mönstret är småskaliga Pebble Index 01, som har ett helt annat användningsområde: en mikrofon och en liten knapp designad som ett externt minnesbank- och röstassistentverktyg, snarare än en hälsospårare.