Glem Samsung Galaxy Watch Ultra 2 – Amazfit T-Rex Ultra 2 kan bli årets store overraskelse blant eventyrklokker

Amazfit har avduket Amazfit T-Rex Ultra 2

Utfordrer premiumklokker for løping og utendørsaktiviteter

Fargekart, innebygd lommelykt og støtte for samtaler

Anslått pris: rundt 5 500–7 000 NOK

TechRadar-teamet testet nylig Amazfit Balance 2, men Amazfit slakker ikke på farten. Selskapet sikter nå mot premium eventyr- og friluftsklokker – som Apple Watch Ultra 3, Samsung Galaxy Watch Ultra og Garmin Fenix ​​8 – med sin nye Amazfit T-Rex Ultra 2.

Ifølge Amazfit er klokken rettet mot brukere som virkelig trenger pålitelig navigasjon rett på håndleddet. Scott Shepley, global markedssjef, beskriver den i en pressemelding som en klokke for folk som er avhengige av navigasjon, utholdenhet og beslutningstaking i krevende miljøer.

Med andre ord: dette er Amazfits ekvivalent til en eventyrklokke i Fenix-klassen, hvor du betaler mer for funksjoner som vil fungere langt fra sivilisasjonen.

Du kan planlegge offline-ruter opptil 100 km, og de forhåndsinstallerte fargekartene bruker seks satellittnettverk for raskere omdirigering. 64 GB lagringsplass gir plass til kart og musikk, det er en lommelykt som signaliserer når det er nødvendig, og batterilevetiden sies å være opptil 30 dager. Det er ingen solcellelading, men batterilevetiden overgår fortsatt det Ultra-klokkene fra Apple og Samsung tilbyr.

Det finnes også avanserte treningsfunksjoner. Du kan opprette dine egne sjekkpunkter langs en rute og få påminnelser om å fylle på energi eller væske under løpeturer. Klokken tilbyr også stigningsjustert tempo (tempo justert etter stigning), talenotater under treningsøkter og en innebygd høyttaler og mikrofon for Bluetooth-samtaler.

En mer uvanlig funksjon er et spesielt grønt lys med lav interferens, som lar deg lese klokken når du bruker nattsyn. Det høres nesten absurd ut isolert sett – men Amazfit ser tydeligvis ut til å sikte seg inn på det samme militærinspirerte segmentet som Garmin Tactix 8.

Prisen er 549,99 dollar, som tilsvarer i overkant av 5 000 kroner i Norge. Det er omtrent halvparten av prisen på en Garmin Fenix 8 til full pris og litt billigere enn Ultra-klokkene fra Apple og Samsung. Den nøyaktige prisen og lanseringsdatoen for det norske markedet er imidlertid fortsatt uklar.

