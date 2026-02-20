Glöm Samsung Galaxy Watch Ultra 2 – Amazfit T‑Rex Ultra 2 kan bli årets stora överraskning bland äventyrsklockor

Amazfit har presenterat Amazfit T-Rex Ultra 2

Utmanar premiumklockor för löpning och friluftsliv

Fullfärgskartor, inbyggd ficklampa och stöd för samtal

Cirkapris: runt 6 500–7 000 kronor

TechRadar-teamet har nyligen testat Amazfit Balance 2, men Amazfit saktar inte ner tempot. Företaget siktar nu på premiumklockor för äventyr och friluftsliv – som Apple Watch Ultra 3, Samsung Galaxy Watch Ultra och Garmin Fenix 8 – med sin nya modell Amazfit T-Rex Ultra 2.

Klockan är enligt Amazfit riktad till användare som verkligen behöver tillförlitlig navigering direkt på handleden. Scott Shepley, global marknadschef, beskriver den i ett pressmeddelande som en klocka för personer som förlitar sig på navigering, uthållighet och beslut i krävande miljöer.

Med andra ord: det här är Amazfits motsvarighet till en Fenix-klassad äventyrsklocka, där man betalar mer för funktioner som ska fungera långt från civilisationen.

Du kan planera offline-rutter upp till 100 km, och de förinstallerade fullfärgskartorna använder sex satellitnätverk för snabbare omdirigering. 64 GB lagring ger plats för kartor och musik, det finns en ficklampa för att signalera vid behov och batteritiden uppges nå upp till 30 dagar. Någon solcellsladdning finns inte, men batteritiden överträffar ändå vad Ultra-klockorna från Apple och Samsung erbjuder.

Det finns även avancerade träningsfunktioner. Du kan skapa egna checkpoints längs en rutt och få påminnelser om att fylla på energi eller vätska under lopp. Klockan erbjuder också grade-adjusted pace (tempo justerat efter lutning), röstanteckningar under träningspass och inbyggd högtalare samt mikrofon för Bluetooth-samtal.

En mer udda funktion är ett särskilt grönt ljus med låg störning, som gör att du kan läsa av klockan när du använder mörkerseende. Det låter nästan absurt isolerat sett – men Amazfit verkar tydligt rikta sig mot samma militärinspirerade segment som Garmin Tactix 8.

Priset ligger på 549,99 dollar, vilket motsvarar ungefär 6 500–7 000 kronor i Sverige. Det är ungefär halva priset mot en Garmin Fenix 8 i fullpris och något billigare än Ultra-klockorna från Apple och Samsung. Exakt pris och lanseringsdatum för den svenska marknaden är dock fortfarande oklart.