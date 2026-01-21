”Beläggningen sprayas på varje smartklocka och värmehärdas sedan” – Garmins nya Cerakote Edition av tactix 8 ska erbjuda ”långvarig hållbarhet” jämfört med standardmodellen

Garmin lanserar tactix 8 Cerakote Edition

Den ultrapremium inriktade äventyrsklockan får nu en ny, värmehärdad, slitstark beläggning

Lanseras samtidigt som ny golfutrustning, inklusive en klocka för juniorer

Medan Garmin Fenix 8 är välkänd som Garmins superpremiumklocka för äventyr (och finns av goda skäl med i vår topplista över de bästa Garmin-klockorna), är den militärinspirerade Garmin tactix 8 minst lika kapabel – om inte mer. Garmin har nu släppt en ny version av klockan, denna gång med en keramisk Cerakote-beläggning.

Den 51 mm stora kolossen har ett pris på 18 349 kronor och är därmed något dyrare än standardversionen av 51 mm tactix 8, som kostar 17 199 kronor. Prisskillnaden beror på den förstärkta keramiska beläggningen. Garmin beskriver processen som att beläggningen ”sprayas på varje smartklocka och ugnshärdas för att skapa en slitstark yta med ett unikt utseende som förfinas med tiden”.

I övrigt är tactix 8 exakt samma klocka som versionen utan Cerakote. Den har en 1,4-tums AMOLED-skärm, inbyggd LED-ficklampa – som här är grön istället för den vanliga röda på grund av den militära inriktningen – samt alla GPS-funktioner man kan förvänta sig av en outdoor-klocka i toppklass, inklusive TopoActive-kartor och SatIQ GPS-anslutning.

Klockan har flera taktiska och militärt färgade funktioner, som ett diskret Stealth Mode för användning i svagt ljus, en ”kill switch” som raderar all data, samt en Applied Ballistics-beräknare. Den sistnämnda finns på de flesta av Garmins taktiska klockor och fungerar på ett liknande sätt som funktionerna i Garmins bästa golfklockor – fast för skjutvapen – genom att ge vindinformation och annan kontextuell miljödata som kan påverka skottet.

Garmin Pay, högtalare för samtal, aktivitetsmätning, sömn- och återhämtningsspårning, tävlingsprognoser för löpare och en enorm batteritid på upp till 29 dagar gör att tactix 8 står sig väl även jämfört med de bästa civila smartklockorna, även om man bortser från de taktiska funktionerna.

Ny golfutrustning: Garmin Approach J1

(Image credit: Garmin)

Garmin tactix 8 Cerakote Edition är inte det enda nytillskottet i Garmins sortiment. Företaget har även presenterat en ny serie golfprodukter, däribland Garmin Approach J1 – Garmins första golfklocka som riktar sig till juniorer.

Enligt ett pressmeddelande från Garmin är klockan ”specialutvecklad för att hjälpa unga golfare att lära sig spelet, spela med självförtroende och följa sin utveckling”. Den är mycket lätt med en vikt på endast 29 gram, har en 1,2-tumsskärm och en batteritid på upp till 10 dagar. Konstruktionen är vattentålig, vilket gör att unga golfare kan spela i ”lätt regn och blåst”, men den saknar den mer omfattande vattentålighet som många av Garmins äventyrsklockor erbjuder.

Klockan ger hjälp vid utslag, rekommendationer för klubbor och andra golfrelaterade funktioner, samtidigt som den fungerar som en aktivitetsklocka för vardagsbruk. Priset ligger på 3 949 kronor.

Garmin har även lanserat en ny handhållen golfenhet, Garmin Approach G82, för den som inte vill bära en golfklocka.