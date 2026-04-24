Ny lekkasje om Fitbit Air avslører farger, lanseringsdato og pris

Hva har Googles merkevareambassadør Steph Curry på seg her? Det kan være en Fitbit Air.

Fitbit Air kan lanseres 16. mai

Prisen sies å være rundt 99 dollar

Tre farger og flere remalternativer er lekket

Rykter tyder på at Google er i ferd med å lansere en skjermløs treningsmåler som skal konkurrere med Whoop, og nå har vi flere detaljer om Fitbit Air, inkludert mulige pris- og fargealternativer.

Informasjonen kommer fra Droid Life, som sier at prisen i USA kan ende opp på 99 dollar (omtrent 925 norske kroner). Google gjør imidlertid vanligvis ikke direkte valutaomregninger, så en høyere pris i Europa er ikke helt usannsynlig.

Når det gjelder farger nevnes tre hovedalternativer: Obsidian, Lavender og Berry. De matcher farger vi har sett på tidligere Google-produkter, som Google Pixel 10a, noe som gir lekkasjen en viss troverdighet.

I tillegg til disse skal en hvit ladekabel (Snow) inkluderes, sammen med flere forskjellige remalternativer: Performance, Active, Elevated og Metal Mesh. Flere farger forventes å være tilgjengelige via stroppene, inkludert Fog, Moonstone (som på Google Pixel 10 Pro), Porcelain, Silver og Warm Gold.

Whoop-armbåndene, som Google ser ut til å rette konkurransen mot, koster ingenting å kjøpe, men krever i stedet et abonnement som starter på 149 dollar det første året og deretter stiger til 199 dollar – noe som raskt blir en dyr løsning.

Det gjenstår å se om Fitbit Air også vil kreve abonnement. Foreløpig koster Fitbit Premium 99 kroner per måned eller 799 kroner per år, men Fitbits enheter kan også brukes uten abonnement, om enn med færre funksjoner.

Det ryktes også at Fitbit Premium kan bli omdøpt til Google Health og få nye funksjoner. Ifølge Droid Life er lanseringen planlagt til 16. mai, så vi trenger sannsynligvis ikke vente lenge på å finne ut mer.

For de som ikke helt ser poenget med en skjerm på en aktivitetsmåler og foretrekker noe lett og diskret som kan brukes 24/7, i motsetning til en større smartklokke, kan Fitbit Air være et virkelig godt alternativ.