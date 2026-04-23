Ny läcka om Fitbit Air avslöjar färger, lanseringsdatum och pris

Vad har Googles varumärkesambassadör Steph Curry på sig här? Det kan vara en Fitbit Air.

Fitbit Air kan lanseras den 16 maj

Priset sägs landa runt 99 dollar

Tre färger och flera armbandsalternativ har läckt

Ryktena pekar på att Google är på väg att lansera en skärmlös träningsspårare som ska konkurrera med Whoop och nu har vi fått ytterligare detaljer om Fitbit Air, inklusive möjligt pris och färgval.

Uppgifterna kommer från Droid Life, som menar att priset i USA kan landa på 99 dollar (cirka 1 100 kronor). Google brukar dock inte göra raka valutakonverteringar, så ett högre pris i Europa är inte helt osannolikt.

När det gäller färger nämns tre huvudalternativ: Obsidian, Lavender och Berry. De matchar färger vi sett på tidigare Google-produkter, som Google Pixel 10a, vilket ger läckan viss trovärdighet.

Utöver dessa ska en vit laddkabel (Snow) ingå, tillsammans med flera olika armbandsalternativ: Performance, Active, Elevated och Metal Mesh. Fler färger väntas finnas via armbanden, inklusive Fog, Moonstone (som på Google Pixel 10 Pro), Porcelain, Silver och Warm Gold.

Rätt pris?

Whoop-armbanden som Google verkar sikta på kostar inget i inköp, men kräver istället en prenumeration som börjar på 149 dollar första året och därefter stiger till 199 dollar – vilket snabbt blir en dyr lösning.

Det återstår att se om Fitbit Air också kommer kräva en prenumeration. I dagsläget kostar Fitbit Premium 99 kronor i månaden eller 799 kronor per år, men Fitbits enheter går att använda även utan abonnemang, om än med färre funktioner.

Det ryktas dessutom att Fitbit Premium kan komma att byta namn till Google Health och få nya funktioner. Enligt Droid Life är lanseringen planerad till den 16 maj, så vi lär inte behöva vänta länge för att få veta mer.

För dem som inte riktigt ser poängen med en skärm på en träningsspårare och föredrar något lätt och diskret som kan bäras dygnet runt, till skillnad från en klumpigare smartklocka, kan Fitbit Air bli ett riktigt bra alternativ.