Dette er Strava-Garmin-Suunto-konflikten – og hva den betyr for klokken din

Det har vært mye snakk de seneste dagene om at treningsappen Strava og det finske smartklokkeselskapet Suunto har anlagt separate søksmål mot Garmin – og hva det betyr for de millioner av mennesker som eier en eller flere av Garmins beste klokker.

I denne artikkelen skal vi gå gjennom hele situasjonen, sammen med de sannsynlige utfallene av denne fortsatt pågående juridiske tvisten.

Stravas stevning og hva det betyr for deg

(Image credit: Lauren Scott)

Tvisten mellom Strava og Garmin går tilbake til 2011, da Strava søkte patent på det som skulle bli deres Segments-teknologi. Segments lar brukere finne ut hvor godt de presterer mellom to punkter på en løype, ved hjelp av GPS-teknologi for å gi data om brukerens bevegelse mellom disse punktene.

Patentet ble til slutt innvilget i 2015, men Garmin kom Strava i forkjøpet ved å lansere sin egen segmentfunksjon i 2014 på sykkelcomputeren Edge 1000. Siden den gang har Garmin og Strava inngått et samarbeid gjennom en hovedsamarbeidsavtale for å legge til Strava Live Segments på Garmin-enheter, og de to har jobbet tett sammen i et tiår.

Nå har Strava anlagt tre patentsøksmål mot Garmin og ett for kontraktsbrudd, ifølge GarminRumors – tilsynelatende for brudd på denne avtalen.

Paragraf 55 i søksmålet sier: «Garmin utvidet seg langt utover rammene for den avtalen. Garmin bygde, varemerkebeskyttet og distribuerte Garmin-merkede segmenter utenfor Stravas systemer og til ikke-Strava-brukere; muliggjorde segmentkonkurranser og ledertavler på Garmin Connect (nett og mobil) og på enheter; og viste segmentresultater uavhengig av begrensningene som er angitt i vedlegg A.»

Strava har nå besluttet å iverksette tiltak i forbindelse med langvarige gnisninger mellom de to, til tross for hvor tett Strava og Garmin har samarbeidet om funksjonen.

Få daglig innsikt, inspirasjon og tilbud i innboksen din Registrer deg for siste nytt, anmeldelser, meninger, toppteknologiske tilbud og mer. Kontakt meg med nyheter og tilbud fra andre Future-merker Motta e-post fra oss på vegne av våre pålitelige partnere eller sponsorer

(Image credit: Strava)

De to andre tilfellene av patentbrudd gjelder varmekart og hvordan andre brukeres ruter anbefales og vises til deg i Garmin- og Strava-appene. Dette patentet, som ble innlevert i 2016 under tittelen «Generering av aktivitetskart for brukerpreferanser» og innvilget i 2017, skal angivelig ha blitt krenket av Garmin «per 25. juli 2025», ifølge søksmålet.

Strava har bedt retten om å tilkjenne erstatning og beordre Garmin til å permanent slutte å selge klokker med teknologien.

Dette er den største bekymringen for brukerne: At Garmin-klokker ikke vil bli solgt før den juridiske situasjonen er løst, eller at Garmin vil bli tvunget til å fjerne funksjoner fra klokkene sine via en programvareoppdatering – akkurat som Apple gjorde med blodoksygensensoren sin. Vi får vite mer i løpet av de kommende dagene.

Et avslørende Reddit-innlegg

Alt dette høres relativt enkelt ut, men et annet problem har dukket opp som kan forklare hvorfor Strava har valgt å gjøre dette langvarige problemet til et våpen nå.

Stravas produktsjef Matt Salazar gikk til Stravas subreddit fredag ​​3. oktober for å ta opp et problem med Garmins API, eller applikasjonsprogrammeringsgrensesnitt. Garmin ønsker å vise logoen sin når dataene deres deles med tredjepartstjenester, inkludert Strava, og truer angivelig med å trekke seg ut av disse tjenestene hvis de ikke får lov til å gjøre det.

Salazar skrev: «Vi gir allerede honnør til alle datapartnere, men Garmin ønsker å bruke Strava og alle andre partnere som en markedsføringsstøtte – de fortalte oss at de bryr seg mer om markedsføringen sin enn brukeropplevelsen din. Vi tror dette er DINE data.»

Det ser ut til at timingen for dette ikke er tilfeldig. Garmin har gitt Strava et ultimatum, så Strava slår tilbake ved å prøve å samle støtte i Strava-fellesskapet og introdusere en tilsynelatende urelatert patenttvist.

Dessverre for Strava slo Reddit-innlegget tilbake. Reddit-brukere var raske med å påpeke hykleriet, ettersom Strava viser sin egen logo når data deles med andre apper, og tidligere har hatt en «vår måte eller ingenting»-holdning overfor tredjepartsapper.

«Jeg tror ikke et sekund at du gjør dette for å kjempe for oss, dataene våre og brukeropplevelsen vår – og det gjør ingen andre heller», skrev en bruker.

«Som betalende Strava Premium-medlem vil jeg være tydelig på at Strava bare er nyttig for meg så lenge det fungerer med Garmin. Den dagen Strava ikke lenger synkroniseres med Garmin Connect, vil være siste gang jeg åpner Strava», skrev en annen.

I skrivende stund har innlegget 0 upvotes og over 1300 kommentarer. Au.

Hva skjer med Suunto?

(Image credit: Future)

Det ser ut til at Suunto har fått taket på alt dette og ønsker å bli med i forliket. De anlegger sitt eget søksmål mot Garmin, der de hevder at Garmin har krenket minst fem patenter som Suunto har registrert.

Disse inkluderer patenter for golfklokker, som en håndledds-datamaskin som kan oppfange et slag og bestemme ballens posisjon ved hjelp av GPS; en energieffektiv metode for å bruke data fra en pulssensor for å bestemme brukerens pustefrekvens; og en antenneteknologi som tillater bruk av ekstra metalldeler uten å forstyrre signalet eller mottaket.

Suunto nevner en rekke klokkemodeller, inkludert Fenix-, Forerunner-, Venu-, Instinct- og Epix-serien. Selskapet sikter seg til og med inn på de ultraluksuriøse MARQ-modellene, som Garmin MARQ Golfer Gen 2, som vi nylig ga fem stjerner i vår anmeldelse.

Suunto krever erstatning fra Garmin for potensielt tap av inntekter, men ber ikke om stopp i salget av disse klokkene. Selv om Suunto skulle nå frem med søksmålet sitt, ville du fortsatt kunne kjøpe en Garmin.