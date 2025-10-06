Vi reder ut Strava–Garmin–Suunto-tvisten – och vad den innebär för din klocka

Det har varit mycket prat de senaste dagarna om fitnessappen Strava och det finska smartwatch-företaget Suunto som lämnat in separata stämningsansökningar mot Garmin – och vad det innebär för de miljoner människor som äger en eller flera av de bästa Garmin-klockorna.

I den här artikeln går vi igenom hela situationen, tillsammans med de sannolika utfallen av denna fortfarande pågående juridiska tvist.

Stravas stämning och vad den betyder för dig

(Image credit: Lauren Scott)

Tvisten mellan Strava och Garmin går tillbaka ända till 2011, när Strava lämnade in patentet för vad som skulle bli deras Segments-teknologi. Segments låter användare avgöra hur bra de presterat mellan två punkter på en bana, med hjälp av GPS-teknik för att tillhandahålla data om användarens rörelse mellan dessa punkter.

Patentet beviljades slutligen 2015, men Garmin hann före Strava genom att lansera sin egen segmentfunktion 2014 på Edge 1000-cykeldatorn. Sedan dess har Garmin och Strava samarbetat genom ett Master Cooperation Agreement för att lägga till Strava Live Segments på Garmin-enheter, och de två har arbetat nära varandra i ett decennium.

Nu har Strava lämnat in tre anklagelser om patentintrång mot Garmin och en för avtalsbrott, enligt uppgifter från GarminRumors – tydligen för att ha brutit mot detta avtal.

I avsnitt 55 av stämningsansökan står det: "Garmin expanderade långt bortom det avtalets omfattning. Garmin byggde, varumärkesskyddade och distribuerade Garmin-märkta segment utanför Stravas system och till icke-Strava-användare; möjliggjorde segmenttävlingar och topplistor på Garmin Connect (webb och mobil) och på enheter; och visade segmentresultat oberoende av de begränsningar som fastställts i bilaga A."

Strava har nu beslutat att vidta åtgärder mot ett långvarigt problem mellan de båda, trots hur nära Strava och Garmin har arbetat tillsammans med funktionen.

(Image credit: Strava)

De två andra punkterna om patentintrång gäller värmekartor och hur andra användares rutter rekommenderas och visas för dig i Garmin- och Strava-apparna. Detta patent, som lämnades in 2016 under titeln ”Generating user preference activity maps” och beviljades 2017, har enligt stämningsansökan påståtts ha brutits av Garmin ”från och med den 25 juli 2025”.

Strava har begärt att domstolen ska utdöma skadestånd och beordra Garmin att permanent upphöra med försäljningen av klockor med teknologin.

Detta är den största oron för användare: att Garmin-klockor inte kommer att säljas förrän den juridiska situationen har lösts, eller att Garmin tvingas ta bort funktioner från sina klockor via en mjukvaruuppdatering – precis som Apple gjorde med sin blodsyresensor. Vi kommer att få veta mer under de kommande dagarna.

Ett avslöjande Reddit-inlägg

Allt detta låter relativt enkelt, men ett annat problem har dykt upp som kan förklara varför Strava har valt att använda detta långvariga problem som vapen just nu.

Stravas produktchef Matt Salazar vände sig till Stravas subreddit på fredagen den 3 oktober för att ta upp ett problem med Garmins API, eller applikationsprogrammeringsgränssnitt. Garmin vill visa sin logotyp när dess data delas till tredjepartstjänster, inklusive Strava, och hotar enligt uppgift att dra sig ur dessa tjänster om de inte får göra det.

Salazar skrev: ”Vi ger redan erkännande till varje datapartner, men Garmin vill använda Strava och alla andra partners som en reklampelare – de sa till oss att de bryr sig mer om sin marknadsföring än om din användarupplevelse. Vi anser att detta är DIN data.”

Det verkar som att tidpunkten för detta inte är någon slump. Garmin har gett Strava ett ultimatum, så Strava slår tillbaka genom att försöka väcka stöd i Strava-communityt och introducera en till synes orelaterad patenttvist.

Tyvärr för Strava slog Reddit-inlägget tillbaka. Reddit-användare var snabba med att påpeka hyckleriet, eftersom Strava visar sin egen logotyp när data delas till andra appar, och tidigare har haft en ”på vårt sätt eller inte alls”-attityd mot tredjepartsappar.

”Jag tror inte för en sekund att ni gör detta för att stå upp för oss, vår data och vår användarupplevelse – och ingen annan går på det heller,” skrev en användare.

”Som betalande Strava Premium-medlem vill jag vara tydlig med att Strava bara är användbart för mig så länge det fungerar med Garmin. Den dag Strava inte längre synkar med Garmin Connect är sista gången jag öppnar Strava,” skrev en annan.

Vid tidpunkten för skrivandet har inlägget 0 upvotes och över 1 300 kommentarer. Ouch.

Vad händer med Suunto?

(Image credit: Future)

Det verkar som att Suunto fått blodad tand av allt detta och vill delta i uppgörelsen, genom att lämna in en egen stämning mot Garmin där företaget hävdar att Garmin har brutit mot minst fem patent som Suunto har registrerat.

Dessa inkluderar patent på golfklockor, såsom en handledsburen dator som kan upptäcka ett slag och bestämma bollens position med hjälp av GPS; en energieffektiv metod för att använda data från en pulssensor för att avgöra bärarens andningsfrekvens; samt en antennteknologi som tillåter användning av ytterligare metalldelar utan att störa signal eller mottagning.

Suunto nämner en rad olika klockmodeller, inklusive Fenix-, Forerunner-, Venu-, Instinct- och Epix-serierna. Företaget riktar sig till och med mot de ultralyxiga MARQ-modellerna, som Garmin MARQ Golfer Gen 2, vilken vi nyligen gav fem stjärnor i vår recension.

Suunto kräver skadestånd från Garmin på grund av potentiella inkomstförluster, men kräver inte att försäljningen av dessa klockor stoppas. Även om Suunto skulle få rätt i sin stämning, kommer du alltså fortfarande att kunna köpa en Garmin.