Google Søk har problemer med enkelte nøkkelord.

Det ser ut til at AI Overviews tolker ordene som instruksjoner i stedet for søk.

Et av ordene som forårsaker problemer er «disregard».

For bare noen få dager siden presenterte Google en rekke oppdateringer som i hovedsak vil forvandle selskapets klassiske søkemotor til et AI-drevet grensesnitt. Men det ser ut til at veien dit vil være noen feil. Akkurat nå fører søk etter ord som «disregard» eller «ignore» til at AI-oversikter i Google Søk slutter å virke.

Som journalisten Thomas Maxwell og flere andre oppdaget (via Android Police), fører disse ordene til at store tomme mellomrom vises øverst på siden, mens de vanlige blå lenkene vises lengre nede enn normalt.

Det som mangler er AI-sammendraget som nå vises øverst i de fleste Google-søkeresultater. Det ser ut til at AI-systemet blir forvirret og tolker ordene som instruksjoner i stedet for vanlige søkeforespørsler.

På skjermbildet Maxwell delte, svarer Google til og med: «Ingen problem. Betrakt ledeteksten som ugyldig.» Med andre ord ser det ut til at søkemotoren bokstavelig talt ignorerer søket etter ordet «disregard», i stedet for å vise definisjonen av ordet slik den skal.

@mweinbach what's going on with google man pic.twitter.com/Cur1rAcHEpMay 22, 2026

Det skal ikke mye søking på nettet til for å finne negative reaksjoner på Googles AI-problemer, og det ser ut til at det er mange brukere som heller vil holde seg til den gamle typen nettsøk, uten et AI-lag oppå alt.

For Google er imidlertid AI fremtiden. Selskapet vet at søkevirksomheten deres står i fare for å bli truet hvis brukerne i stedet begynner å bruke AI-chatboter som ChatGPT for å finne informasjon, og det er derfor Google prøver å ligge et skritt foran med sine egne AI-funksjoner.

For de som foretrekker en mer tradisjonell måte å søke på nettet på (og kanskje samtidig ønsker å støtte forfattere og utgivere litt mer), finnes det alternativer som DuckDuckGo, Kagi og selvfølgelig Bing. Disse søkemotorene har også AI-funksjoner, men de er ikke like fremtredende som Googles.