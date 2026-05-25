Dags att byta till Bing? Sökningar på ord som ”disregard” eller ”ignore” kraschar AI Overviews i Google Sök

Google Sök har problem med vissa sökord

För bara några dagar sedan presenterade Google en lång rad uppdateringar som i praktiken ska förvandla företagets klassiska sökmotor till ett AI-drivet gränssnitt. Men det verkar som att vägen dit kommer innehålla en del buggar. Just nu får sökningar på ord som “disregard” eller “ignore” AI Overviews i Google Sök att sluta fungera.

Som journalisten Thomas Maxwell och flera andra upptäckte (via Android Police) leder dessa ord till att stora tomma ytor visas högst upp på sidan, medan de vanliga blå länkarna dyker upp längre ner än normalt.

Det som saknas är AI-sammanfattningen som numera visas överst i de flesta sökresultat på Google. Det verkar som att AI-systemet blir förvirrat och tolkar orden som instruktioner istället för vanliga sökfrågor.

I skärmdumpen som Maxwell delade svarar Google till och med: “No problem. Consider the prompt null and void.” Med andra ord verkar sökmotorn bokstavligen ignorera sökningen på ordet “disregard”, istället för att visa definitionen av ordet som den borde göra.

@mweinbach what's going on with google man pic.twitter.com/Cur1rAcHEpMay 22, 2026

Google kommer sannolikt lösa buggen ganska snabbt, men situationen fungerar samtidigt som en påminnelse om att AI fortfarande gör misstag – något Google själva också påpekar varje gång användare får svar i Gemini-appen, om än i väldigt liten text längst ner på skärmen.

Det krävs heller inte mycket letande på nätet för att hitta negativa reaktioner kring Googles AI-problem och det verkar finnas många användare som hellre vill hålla fast vid den gamla typen av webbsökningar, utan AI-lager ovanpå allt.

För Google är AI däremot framtiden. Företaget vet att deras sökverksamhet riskerar att hotas om användare istället börjar använda AI-chattbotar som ChatGPT för att hitta information och därför försöker Google ligga steget före med egna AI-funktioner.

För den som föredrar ett mer traditionellt sätt att söka på nätet (och kanske samtidigt vill stötta skribenter och publicister lite mer) finns alternativ som DuckDuckGo, Kagi och förstås Bing. Även dessa sökmotorer har AI-funktioner, men de är inte lika framträdande som hos Google.