5 grunner til å velge Apples rimelige MacBook i stedet for en iPad

Det har gått år siden jeg sist investerte i en av de beste laptopene, men nå ser min pålitelige Chromebook litt slitt ut. En stund har jeg lekt med tanken på å erstatte den med iPad Air med M3 – helt til Apple avduket den temmelig attraktive MacBook Neo.

Apples første MacBook på innstegsnivå er en av tre nye modeller på vei (sammen med MacBook Air M5 og MacBook Pro M5 Pro), som utgjør Apples første budsjett-MacBook med en startpris på 7 790 kroner. Selv om jeg har gått hele livet uten å ha eid en Apple-laptop, har MacBook Neo satt meg i en transe, og jeg er seriøst fristet til å forlate min opprinnelige plan om å konvertere til iPad av en rekke viktige grunner.

MacBook Neo setter iPaden i en svært sårbar posisjon, spesielt siden flere brukere trekkes mot iPad fremfor MacBooks som et enklere alternativ, først og fremst på grunn av den bærbare datamaskinens høye pris, som også sparer dem penger på avanserte funksjoner de vet vil forbli ubrukte. Neo skaker opp i dette, ikke bare på grunn av verdien, men på grunn av de enkle, men rikelig med verktøy – og jeg liker det jeg ser.

1. iPad-er og tilbehør er irriterende dyre

Prismessig koster MacBook Neo omtrent det samme som de beste iPad-ene, med unntak av standard iPad-serien, som starter på så lite som 4 590 kroner. Men det blir likevel dyrt hvis du vil ha alt utstyret, som for eksempel Apple Pencil (fra kr. 1 099) eller Magic Keyboard (fra kr. 3 490).

2. macOS gir en bedre opplevelse

Når det gjelder operativsystemer, er macOS mye mer fleksibelt enn iPadOS for multitasking og apptilgjengelighet, spesielt når det gjelder å tilby fullfunksjonelle versjoner av apper som Adobe Creative Cloud. Som oftest er ikke iPadOS-versjoner av populære apper like omfattende i sammenligning, noe som ikke er et stort tilbakeslag hvis du bruker en iPad som et nettbrett, men det ringer alarmklokker hvis du vil bruke den som en laptop, ettersom iPadOS først og fremst er designet for å betjene berøringsskjermen.

Historisk sett har iPad også vært sent ute med å rulle ut sine egne versjoner av populære apper. Den debuterte ikke med WhatsApp før i mai 2025, og den offisielle Instagram-appen fulgte i september 2025.

3. Samme størrelse, samme morsomme farger…

MacBook Neo har den samme 13-tommers skjermen som de fleste iPad-modeller, og for første gang på evigheter kommer den med en rekke morsomme fargevalg, akkurat som standard iPad-serien. Til tross for mangelen på berøringsskjerm, har MacBook Neo lignende designmessige særegenheter – pluss at du ikke trenger å punge ut med mer penger for å legge til et tastatur. Hva mer kan du ønske deg?

4. …og den samme Liquid Retina-skjermen

I likhet med skjermstørrelsen og fargevalgene til iPad Air, har MacBook Neo også Apples høyoppløselige Liquid Retina-skjerm, som lett kunne blitt gjort svakere for å senke prisen ytterligere.

5. Solid batteritid som holder deg gående

I tillegg til skjermkvaliteten er batteritiden på MacBook Neo ganske solid for en bærbar PC på basisnivå. Med en batteritid som varer hele dagen på én lading (opptil 16 timer for kontinuerlig videoavspilling), matcher Neo iPad Air på batterifronten.