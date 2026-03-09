5 anledningar att välja Apples billiga MacBook i stället för en iPad

Det har gått flera år sedan jag senast investerade i en av de bästa bärbara datorerna, men nu börjar min trogna Chromebook se ganska sliten ut. Under en tid har jag lekt med tanken att ersätta den med en iPad Air med M3 – tills Apple presenterade den rätt så lockande MacBook Neo.

Apples första MacBook på instegsnivå är en av tre nya modeller på väg (tillsammans med MacBook Air M5 och MacBook Pro M5 Pro) och är företagets första budget-MacBook med ett startpris på 7 995 kronor. Trots att jag har gått hela livet utan att äga en Apple-laptop har MacBook Neo satt mig i något av ett trance-läge och jag är seriöst frestad att överge min ursprungliga plan att gå över till en iPad Air av flera viktiga skäl.

MacBook Neo sätter iPaden i en ganska utsatt position, särskilt eftersom många användare dras till iPad i stället för MacBook som ett enklare alternativ – främst på grund av den bärbara datorns höga pris, vilket också gör att de slipper betala för avancerade funktioner de ändå inte använder. Neo förändrar den bilden, inte bara tack vare sitt prisvärde utan också för att den erbjuder enkla men tillräckligt kraftfulla verktyg – och jag gillar vad jag ser.

1. iPad-tillbehör är irriterande dyra

Prismässigt kostar MacBook Neo ungefär lika mycket som de bästa iPad-modellerna, med undantag för standard-iPad-serien som börjar på cirka 4 495 kronor. Men det blir snabbt dyrt om du vill ha all extra utrustning, till exempel Apple Pencil (från 995 kronor) eller Magic Keyboard (3 095 kronor).

2. macOS ger en bättre upplevelse

När det gäller operativsystem är macOS mycket mer flexibelt än iPadOS för multitasking och apputbud, särskilt eftersom det erbjuder fullfjädrade versioner av appar som Adobe Creative Cloud.

iPadOS-versioner av populära appar är oftast mer begränsade i jämförelse. Det är inget stort problem om du använder iPad som surfplatta, men det blir mer problematiskt om du vill använda den som en laptop, eftersom iPadOS i första hand är designat för pekskärmsanvändning.

Historiskt sett har iPad dessutom varit sent ute med vissa appar. Den fick exempelvis inte en officiell version av WhatsApp förrän i maj 2025 och den officiella appen för Instagram kom först i september samma år.

3. Samma storlek, samma roliga färger …

MacBook Neo har samma 13-tumsskärm som de flesta iPad-modeller och kommer – för första gången på länge – i flera roliga färger, precis som standard-iPad-serien.

Trots att den saknar pekskärm har MacBook Neo många liknande designinslag – och du behöver dessutom inte betala extra för att få ett tangentbord. Vad mer kan man egentligen begära?

4. … och samma Liquid Retina-skärm

Precis som iPad Air har MacBook Neo Apples högupplösta Liquid Retina-skärm, något som Apple enkelt hade kunnat nedgradera för att pressa priset ytterligare.

5. Batteritid som räcker hela dagen

Utöver skärmkvaliteten är batteritiden i MacBook Neo också imponerande för en bärbar dator på instegsnivå. Med en batteritid på upp till 16 timmar videouppspelning på en laddning matchar Neo i stort sett batteritiden hos iPad Air.