Nvidia RTX Spark: Windows får endelig sitt Apple Silicon-øyeblikk

NVIDIA ønsker å forandre hva en Windows-PC kan være. Med NVIDIA RTX Spark avduker ikke bare selskapet enda en brikke for gaming-laptoper. De prøver å bygge Windows' svar på Apple Silicon: Tynne laptoper, kraftig grafikk, enhetlig minne og lokale AI-agenter som kjører direkte på enheten.

Dette er ambisiøst. RTX Spark kombinerer RTX-grafikk og AI-ytelse i én superbrikke designet for slanke bærbare datamaskiner og kompakte stasjonære datamaskiner. Avhengig av konfigurasjonen kan plattformen inkludere opptil 6144 Blackwell GPU-kjerner, 20 CPU-kjerner, 1 petaflop med FP4 AI-ytelse og 128 GB enhetlig minne.

Men den virkelige satsingen handler om hva …

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