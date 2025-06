Å bruke ChatGPT var i utgangspunktet som å snakke med en person med hukommelsestap fra en film eller et TV-program. Du måtte presentere deg selv og forklare preferansene dine hver gang du startet en ny samtale, ellers måtte du nøye deg med ganske generiske svar, men det har endret seg nå.

Som en selektiv svamp kan ChatGPT suge opp diverse detaljer om deg fra samtalene dine. Minnefunksjonen lar deg til og med skrive en hel selvbiografi for å lære ChatGPT mer om deg.

Det er mange fordeler med å ha en mer personlig KI-chatbot. Det reduserer repetisjon, gjør det enklere å få svar på den måten du foretrekker, og gjør at hele opplevelsen føles mer naturlig og intuitiv. Men akkurat som i et menneskelig forhold, tolker ikke ChatGPT alltid det du deler nøyaktig slik du hadde tenkt.

Vil du at ChatGPT virkelig skal bli kjent med deg? Slik sørger du for at den husker nøyaktig det du vil at den skal huske – og ingenting annet.

1. Introduser deg selv

Det høres kanskje opplagt ut, men du burde faktisk fortelle ChatGPT navnet ditt. Du kan legge det inn som et notat i minnefunksjonen eller bare si det rett ut i en samtale. Du kan også foreslå kallenavn eller andre ord du ønsker å bli kalt, enten generelt eller i forskjellige roller du gir KI-en.

Som en test – og for moro skyld – fortalte vi deg noen sære kallenavn som har blitt brukt opp gjennom årene, som «e-penger». ChatGPT bruker dem når vi snakker om lette temaer, men går tilbake til det virkelige navnet i mer seriøse samtaler.

Det samme gjelder for å fortelle deg navnene på folk i livet ditt. For eksempel, da vi testet ChatGPTs evne til å lede et fantasy-rollespill, dukket det opp en liten drage – ChatGPT kalte den Cabbage, det samme navnet vi nevnte tidligere som hunden vår heter. Navn bærer mening, og plutselig føltes den lille dragen mye mer ekte.

2. Vær spesifikk når du nevner tidligere samtaler

Hvis ChatGPT ser ut til å ha glemt noe du nevnte tidligere, kan du prøve å minne det på det. Jo mer spesifikk du er, desto bedre. Tenk deg at du planlegger en tur, men detaljene har endret seg, og du vil ha nye tips.

Å si «Turen min har endret seg, og jeg vil ha nye forslag basert på det vi snakket om før» er sjelden nok – KI-en vet ikke hvilken samtale du refererer til. Si i stedet: «Etter at vi snakket forrige uke om turen min til Spania og hva slags steder jeg liker å besøke, har planene mine endret seg. Nå skal jeg til Portugal. Kan du komme opp med en ny liste med tips som samsvarer med det jeg beskrev?»

Slik formulering fungerer som en veiviser for KI-en og hjelper den med å finne de riktige minnedetaljene.

3. Spre informasjonen

Du trenger ikke å fortelle alle om deg selv i én samtale. Det er ofte mer effektivt å la informasjonen dukke opp naturlig over tid. Hvis du legger inn for mye på én gang, kan det være vanskeligere for KI-en å avgjøre hva som er viktigst.

Gradvis deling hjelper ChatGPT med å få et klarere bilde av personligheten din – akkurat som å bli kjent med noen nye.

4. Skriv en kort biografi om deg selv

Du trenger ikke å være indirekte hvis du foretrekker å legge alle kortene på bordet. Trykk eller klikk på profilbildet ditt og åpne alternativet «Tilpass».

Her kan du se hvordan ChatGPT forstår hvem du er. Du kan angi navn og yrke og legge til så mange andre detaljer du vil. Du kan også fortelle ChatGPT hvordan du vil snakke med deg – for eksempel om du ønsker en mer avslappet og leken tone.

Hvis du for eksempel elsker båter, kan du skrive det, og plutselig vil nautiske referanser dukke opp her og der. Eller hvis du nevner favoritt-TV-serien din, vil ChatGPT begynne å komme med forslag i samme stil og referere til dem i svarene.

Å være tydelig er ofte det enkleste – selv om det betyr at du faktisk må skrive noe selv.

5. Gransk minnet

Du kan når som helst se på hva ChatGPT husker og hvordan det påvirker svarene. Men LLM-modeller kan være litt av en svart boks – noen ganger vet AI-en mer om deg enn den tydelig viser.

Det er alltid interessant å spørre: «Hva husker du om meg?»

Du vil da få presentert et sammendrag av informasjonen som er lagret. Du kan gjennomgå det og justere det om nødvendig. Hvis ChatGPT for eksempel tror du bor i Kragerø bare fordi du nevnte at du vokste opp der, kan du korrigere det.

Denne typen gjennomgang forbedrer ikke bare nøyaktigheten til svarene fremover – den sikrer også at ChatGPT holder tritt med din nåværende livssituasjon og preferanser. Livsendringer og å holde minneprofilen din oppdatert er nøkkelen til å holde KI-en så nyttig som mulig.

Vi har en tendens til å tenke på det som å holde vår online bio oppdatert på nettstedene vi skriver for. Regelmessige oppdateringer gjør at alt flyter bedre.