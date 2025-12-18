Apple-lekkasje antyder at en M5 Max iMac Pro er på vei – her er 5 funksjoner vi ønsker oss

En ny lekkasje antyder at Apple jobber med en iMac Pro med M5 Max-brikke.

Denne vil erstatte den opprinnelige iMac Pro som ble utfaset i 2021.

Den nye iMac Pro kan lanseres så tidlig som i 2026.

Ryktene begynte å svirre om at Apple jobbet med en ny iMac Pro nesten like etter at den gamle modellen ble utfaset i 2021, og den ideen har nettopp fått et stort løft i form av en nylig lekkasje som antyder at Apple jobber med en ny modell med en M5 Max-brikke. Med tanke på at det ryktes at M5 Max MacBook Pro skal komme tidlig i 2026, tyder det på at vi kan se en ny iMac Pro så snart som neste år.

Den ideen kommer fra MacRumors, som hevder å ha tilgang til «lekket intern programvare» fra Apple som avslører eksistensen av denne avanserte alt-i-ett-datamaskinen. MacRumors sier spesifikt at de har sett «kernel debug kit-filer brukt av Apple-ingeniører» som inneholder maskinvareidentifikatorer for uutgitte produkter. Blant alle enhetene, oppgir utsalgsstedet, er en iMac Pro som kjører på en ennå uutgitt M5 Max-brikke.

Før vi blir altfor begeistret, bemerker MacRumors at feilsøkingssettet også refererer til enheter som er kjent for kun å brukes til intern testing, inkludert «iPad mini-modeller som kjører tvOS og MacBook-modeller med A15-brikken». Det betyr at det er en mulighet for at denne iMac Pro rett og slett kan være til Apples eget bruk og kanskje aldri vil se dagens lys.

Imidlertid har flere tidligere rykter indikert at Apple utvikler en avansert «Pro»-versjon av iMac. Gitt at M5 Max-brikken nesten garantert vil bli en del av fremtidige Apple-produkter, kan M5 Max iMac Pro godt være på vei mot lansering.

Dette ønsker vi oss

(Image credit: Apple)

iMac Pro hadde mye å tilby i sin storhetstid, men hvis du ser på spesifikasjonene i dag, vil du se en rekke forbedringsområder. Det første og mest åpenbare er brikken, ettersom iMac Pro bare kjørte på Intel-prosessorer. Med de enorme ytelsesforbedringene som Apples silisium tilbyr, kan en ny iMac Pro være betydelig kraftigere enn forgjengeren.

Som navnet antyder, er iMac Pro en maskin i proffklassen for folk med krevende arbeidsmengder. Bortsett fra en kraftig prosessorbrikke, betyr det også at den trenger rikelig med lagringsplass for å holde filmer, bilder, modeller med kunstig intelligens (KI) og mer som folk vil bruke den til. Den gamle iMac Pros lagringsplass toppet seg på 4 TB, men vi skulle gjerne sett et 8 TB-alternativ som matcher MacBook Pro og gir proffene rikelig med boltreplass.

Dernest kunne skjermen trenge en skikkelig oppussing. Lysstyrken til iMac Pro gikk bare opp til 500 nits, som er det samme som MacBook Air på innstegsnivå. Det må økes til 1600 nits maksimal lysstyrke for å matche MacBook Pro og leve opp til «iMac Pro»-navnet.

I tillegg til det må den kommende datamaskinen oppgraderes til Apples Liquid Retina XDR-spesifikasjon med HDR-støtte og mini-LED-bakgrunnsbelysningssoner. Et nanoteksturbelegg som alternativ og ProMotion 120 Hz oppdateringsfrekvens ville heller ikke være noe problem.

Og selv om det har vært litt uventet så langt, er det ingen tvil om at Apple Intelligence kommer til å spre seg til alle Apples enheter. Det er derfor fornuftig at iMac Pro får støtte for selskapets AI-verktøy, akkurat som alle andre moderne Mac-er.

Endelig trenger pro-brukere ofte et bredt spekter av tilkoblingsalternativer for å koble til eksterne enheter og eksterne enheter. iMac Pro var ingen sinke her, men tiden har gått sin gang. Vi skulle gjerne sett at den matchet det du får med Mac Studio, som betyr støtte for Thunderbolt 5, HDMI, USB-A og USB-C, 10 Gb Ethernet, pluss et SDXC UHS-II-kortspor.

Det ville gitt deg mange valgmuligheter når du kobler til favorittutstyret ditt.