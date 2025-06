De første Bluetooth 6.0-hodetelefonene er her – de er superbillige og veier under 100 gram

Edifiers Doo Ace er on-ear-hodetelefoner med Bluetooth 6.0.

De veier bare 100 gram – mye lettere enn tilsvarende Sony-hodetelefoner.

Støtten for lydkodek er litt skuffende.

Vi har ventet en stund på at de første Bluetooth 6.0-hodetelefonene skal dukke opp, og det ser ut til at Edifier har kommet foran konkurrentene med lanseringen av de håpløst navngitte, men ganske sjarmerende Doo Ace.

Doo Ace – et navn som blir dårligere for hver gang vi skriver det – har Bluetooth 6.0 og støtte for flerpunktstilkobling, men bare fordi de har den nyeste versjonen av Bluetooth betyr det ikke at du automatisk vil kjøpe dem, spesielt siden det er noen ulemper – og de er foreløpig uansett bare tilgjengelige i Kina, så norske forbrukere vil sannsynligvis ikke kunne kjøpe dem i det hele tatt.

(Image credit: Edifier)

Edifier Doo Ace: Spesifikasjoner og pris

Doo Ace-hodetelefonene tilbyr AI-basert støydemping, 32 mm drivere og en kablet lydkontakt. Det er en spillmodus med redusert latens, og Edifier sier at du også kan bruke dem som en fjernutløser for telefonens kamera.

Som Notebookcheck.net melder, er imidlertid støtten for lydkodeker begrenset: SBC, A2DP, AVRCP og HFP – det finnes ingen aptX eller LDAC, og ikke engang LC3, den bedre standardkodeken i Bluetooth LE Audio.

Med en vekt på 100 gram er disse hodetelefonene svært lette sammenlignet med konkurrenter som Sony WH-CH520 på 147 gram, men den lette vekten betyr også kortere batteritid: batteritiden er oppgitt til 25 timer, som er halvparten av hva Sony tilbyr. Hurtiglading gir deg imidlertid 5 timers lyttetid etter bare 15 minutters lading.

De er tilgjengelige i fire farger: Perlehvit, Sunset Orange, Earth Brown og Secret Night Blue. Prisen i Kina er 229 yuan (omtrent 300 kroner).

Det er uklart om Doo Ace vil bli lansert i andre markeder, men hvis de gjør det, vil vi selvsagt melde om det. Så vidt vi vet er dette de første hodetelefonene med Bluetooth 6.0.

De er neppe et flaggskip for hva Bluetooth 6.0 egentlig kan oppnå sammenlignet med de beste trådløse hodetelefonene, men de har et fint design, er billige og imponerer med sin lette vekt.