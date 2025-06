Estos son los primeros audífonos con Bluetooth 6.0, son económicos y pesan solo 100 gramos

Los audífonos supraurales Doo Ace de Edifier son Bluetooth 6.0

Solo 100 g, bastante ligeros

La compatibilidad con códecs de audio es un poco decepcionante

Hemos estado esperando un tiempo la llegada de los primeros auriculares Bluetooth 6.0, y parece que Edifier ha superado a sus rivales con el lanzamiento de los auriculares supraaurales Doo Ace, que tienen un nombre terrible pero bastante extravagante.

Los Doo Ace (un nombre que no ayuda nada en el mundo del marketing) tienen Bluetooth 6.0 con emparejamiento multipunto. Sin embargo, la presencia de la última tecnología Bluetooth no significa necesariamente que quieras comprarlos, ya que sus especificaciones tienen algunas desventajas, y como actualmente solo están disponibles en China, es posible que no puedas comprarlos.

(Image credit: Edifier)

Audífonos Edifier Doo Ace: características principales y precio

Los audífonos Doo Ace prometen reducción de ruido basada en IA, controladores de 32 mm y un conector de audio para conexiones por cable. Incluyen un modo de juego con latencia reducida, y Edifier afirma que también puedes usarlos como control remoto del obturador de la cámara de tu teléfono.

Sin embargo, como informa Notebookcheck.net , el soporte de códecs de audio es limitado: SBC, A2DP, AVRCP y HFP; no solo no hay nada como aptX o LDAC, sino que ni siquiera hay LC3, el mejor códec de audio Bluetooth predeterminado que forma parte de Bluetooth LE Audio.

Con 100 g, estos audífonos son muy ligeros en comparación con competidores como los Sony WH-CH520 de 147 g. Sin embargo, este peso ligero implica una menor capacidad de batería: la duración de la batería se estima en 25 horas, la mitad que la de los Sony. La carga rápida ofrece 5 horas de reproducción con una carga de 15 minutos.

Hay cuatro colores, blanco nácar, naranja atardecer, marrón tierra y azul noche secreto, y el precio en China es CNY229 (alrededor de $32 dólares).

Se desconoce si los Doo Ace se lanzarán en otros mercados, pero si es así, te lo haremos saber. Por lo que sabemos, son los primeros auriculares con Bluetooth 6.0 que se revelan; no hemos encontrado evidencia de otros, pero cuéntanos en los comentarios si has visto alguno anunciado.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

No son exactamente un escaparate emblemático de lo que Bluetooth puede hacer en comparación con los mejores auriculares inalámbricos, pero tienen un aspecto atractivo, son económicos y su ligereza es muy impresionante.