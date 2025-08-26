Det ryktes at AirPods Pro 3 skal lanseres veldig snart – med en stor oppgradering

AirPods Pro 3 ventes å lanseres i år

De kan få innebygd pulsmåling

Det har gått tre år siden Apples AirPods Pro 2 kom

Det har lenge vært motstridende rapporter om hvorvidt Apple vil lansere AirPods Pro 3 i år, men en av de mer pålitelige Apple-reporterne sier nå at de trådløse øreproppene faktisk vil komme før slutten av 2025.

Det er Mark Gurman hos Bloomberg som rapporterer at AirPods Pro 3 også vil få en betydelig oppgradering: innebygd pulsmåling. Den samme teknologien ble tidligere introdusert i Powerbeats Pro 2, som ble lansert i februar.

Powerbeats Pro 2 gjør bruk av LED-baserte optiske sensorer som pulserer over 100 ganger per sekund for å måle puls via blodstrømmen. Det er sannsynlig at AirPods Pro 3 vil fungere på en lignende måte og sende dataene til Apple Health-appen.

Gurman gjentar også sin tidligere påstand om at Apple jobber med et betalt Health+-abonnement som kan inkludere tjenester fra en KI-basert treningscoach. Tanken er at brukerne skal kunne få personlige råd om kosthold, trening med mer.

Tre år senere

AirPods 4 ble lansert i september 2024. (Image credit: Future/Lance Ulanoff)

Vi har ventet lenge på AirPods Pro 3, med tanke på at Apple AirPods Pro 2 debuterte i september 2022. Markedet for trådløse ørepropper har endret seg mye siden den gang – og i mellomtiden har vi også mottatt Apple AirPods 4.

De fleste lekkasjene og ryktene vi har hørt om disse øreproppene har handlet om når de faktisk vil lanseres. Det har vært tegn i iOS 26 til at AirPods Pro 3 ville dukke opp i 2025, selv om en annen pålitelig kilde har antydet en lansering først i 2026.

Det virker klart at Apple ønsker å gjøre helsesporing til et hovedfokus for AirPods Pro 3, i tillegg til å levere lyd av høy kvalitet, og vi kan godt se at de kan måle viktigere parametere enn bare puls.

Få daglig innsikt, inspirasjon og tilbud i innboksen din Registrer deg for siste nytt, anmeldelser, meninger, toppteknologiske tilbud og mer. Kontakt meg med nyheter og tilbud fra andre Future-merker Motta e-post fra oss på vegne av våre pålitelige partnere eller sponsorer

Trådløse ørepropper er et av flere produkter som Apple har «på gang» allerede i høst – som vanligvis betyr september, oktober eller november. Vi venter også at både iPhone 17 og Apple Watch 11 vil dukke opp neste måned.