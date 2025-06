AirPods Pro 3 kan faktisk dukke opp i år, basert på et hint i iOS 26

Apple-analytikernes og lekkasjenes verden er delt om hvorvidt vi burde vente oss AirPods Pro 3 i år eller ikke. Noen sier at de vil dukke opp, andre hevder at de vil lanseres neste år med AI-kameraer.

Men det ser ut til å komme mer røyk fra «lansering i 2025»-bålet, ettersom det nå er en referanse til navnet «AirPods Pro 3» skjult i noen lydgrensesnittelementer i iOS 26-koden.

Dette ble oppdaget av en bidragsyter til MacRumors og kommer i kjølvannet av en tidligere referanse i iOS 18 til en funksjon som støtter «AirPods Pro 2 eller nyere» – til tross for at det ikke finnes nyere modeller enn AirPods Pro 2 – ennå ...

(Hvis iOS-navngivningen ovenfor oppleves forvirrende, er det fordi Apple går fra å navngi operativsystemene sine etter versjonsnummer til å bruke år – året etter at programvaren faktisk ble utgitt. Ganske åpenbart, ikke sant?!)

Den sterkeste indikasjonen hittil på en lansering i 2025

Apple lanserer vanligvis nye AirPods mot slutten av året, vanligvis på et arrangement i september, når iPhone 17 også lanseres. Eller kanskje det blir iPhone 26, hvem vet.

Uansett, hvis det allerede er referanser til AirPods Pro 3 i koden for iOS 26, er det et sterkt hint om at de faktisk er på vei i år – for hvis de skulle lanseres først neste år, burde vi rimeligvis bare se slike referanser i neste års kode.

Selvfølgelig er ingenting av dette garantert – Apple kan godt jobbe med kodereferanser over et år i forveien ... men vi mistenker at det ikke er tilfelle denne gangen.

Vi tror det er en god sjanse for at vi vil se flere referanser i koden etter hvert som utviklere graver dypere, og at vi sannsynligvis vil se AirPods Pro 3 senere i år.

Men ikke bekymre deg hvis du nylig kjøpte AirPods Pro 2, AirPods 4 eller AirPods 4 med aktiv støyreduksjon – du vil ikke bli hengende etter. Apple avduket to nye, nyttige funksjoner som kommer til disse modellene i iOS 26 under hovedtalen på WWDC 2025.

Vil du lese mer om hvordan Apples utviklingsprosesser ser ut? Sjekk ut intervjuet vårt med Apples senior visepresident for programvareutvikling, Craig Federighi, og Apples globale visepresident for markedsføring, Greg Joswiak – inkludert hva som egentlig skjedde rundt den ustabile lanseringen av Apple Intelligence og den nye Siri med AI.

WWDC INTERVIEW: Craig & Joz on Why Siri's Not Ready, AI Vision and iPadOS Shocker! - YouTube Watch On