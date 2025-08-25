AirPods Pro 3 ryktas lanseras väldigt snart – med en viktig uppgradering

AirPods Pro 3 förväntas lanseras i år

De kan få inbyggd pulsmätning

Det har gått tre år sedan Apple AirPods Pro 2 kom

Det har länge cirkulerat motstridiga rapporter om huruvida Apple skulle hinna lansera AirPods Pro 3 i år, men en av de mer pålitliga Apple-reportrarna säger nu att de trådlösa earbuds faktiskt kommer innan slutet av 2025.

Det är Mark Gurman på Bloomberg som rapporterar att AirPods Pro 3 dessutom får en betydande uppgradering: inbyggd pulsmätning. Samma teknik introducerades tidigare i Powerbeats Pro 2 som lanserades i februari.

I Powerbeats Pro 2 används LED-baserade optiska sensorer som pulserar över 100 gånger per sekund för att mäta puls via blodflödet. Troligen kommer AirPods Pro 3 fungera på ett liknande sätt och skicka datan vidare till Apple Health-appen.

Gurman upprepar också sitt tidigare påstående om att Apple arbetar på ett betalt Health+-abonnemang som kan inkludera tjänster från en AI-baserad träningscoach. Tanken är att användare ska kunna få personliga råd om kost, träning och mer.

Tre år senare

AirPods 4 lanserades i september 2024. (Image credit: Future/Lance Ulanoff)

Vi har väntat länge på AirPods Pro 3, med tanke på att Apple AirPods Pro 2 hade premiär redan i september 2022. Marknaden för trådlösa earbuds har förändrats en hel del sedan dess – och under tiden har vi förstås även fått Apple AirPods 4.

De flesta läckor och rykten vi hört kring dessa earbuds har handlat om när de faktiskt ska lanseras. Det har funnits tecken i iOS 26 på att AirPods Pro 3 skulle dyka upp 2025, även om en annan pålitlig källa antytt en lansering först 2026.

Det verkar tydligt att Apple vill göra hälsospårning till ett huvudfokus för AirPods Pro 3, utöver att leverera högkvalitativt ljud, och vi kan mycket väl få se att de kan mäta fler viktiga parametrar än bara pulsen.

Trådlösa earbuds är en av flera produkter som Apple har “på gång” redan till hösten – vilket normalt innebär september, oktober eller november. Vi väntar oss också att både iPhone 17 och Apple Watch 11 dyker upp nästa månad.