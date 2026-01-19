ChatGPT får snart annonser – dette trenger du å vite, og slik kan du velge dem bort

ChatGPT bekrefter at annonser kommer til gratisnivået

Et ChatGPT Go-abonnement for 8 dollar i måneden lanseres også, men det vil også inneholde annonser

For å bli kvitt annonser kan det hende du må betale minst 20 dollar i måneden

ChatGPT vil snart få annonser, i hvert fall på gratisnivået, og kunngjøringen kommer direkte fra OpenAI. Annonsene er ikke synlige i chatboten ennå, men du kan forvente at de vises «i løpet av de kommende ukene».

OpenAI bekreftet endelig ryktet i et detaljert blogginnlegg fredag ​​16. januar 2026. Der beskriver selskapet ikke bare sine annonseringsplaner, men også prinsippene for hvordan og hvorfor annonsene skal vises: «Vårt oppdrag er å sikre at AGI kommer hele menneskeheten til gode.»

Samtidig annonserte AI-giganten at ChatGPT Go nå lanseres globalt. Det er et billigere alternativ på inngangsnivå til 8 dollar i måneden som dessverre ikke vil være ditt førstevalg hvis du vil unngå annonser når de først dukker opp.

Å legge til annonser i ChatGPT er et åpenbart skritt for OpenAI. Selskapet har ennå ikke blitt lønnsomt, driftskostnadene er angivelig enorme, og det er et enormt inntektspotensial med rundt 800 millioner månedlige aktive brukere.

Å nå selv en liten del av disse brukerne kan bety milliarder i inntekter. Integrert annonsering kan også sette ChatGPT på en mer likeverdig måte med sin største konkurrent, Google Gemini. Gemini AI-oversikter er allerede en del av Googles søkeresultater, som i seg selv er fulle av annonser.

Hvordan vil annonsene se ut?

(Image credit: OpenAI)

OpenAI sier at annonsene vil vises nederst i svarene på spørsmålene dine, som i eksemplet ovenfor. Det betyr i det minste at du kan lese svaret først, før du blir møtt av en annonse for for eksempel Squarespace.

Annonsene vil være kontekstuelle, noe som betyr at de vil være knyttet til innholdet i ChatGPT-samtalen din. Hvis du for eksempel spør ChatGPT om hvilken bærbar PC som er best å kjøpe, kan du se en annonse for Dell eller Lenovo nederst.

Få daglig innsikt, inspirasjon og tilbud i innboksen din Registrer deg for siste nytt, anmeldelser, meninger, toppteknologiske tilbud og mer. Kontakt meg med nyheter og tilbud fra andre Future-merker Motta e-post fra oss på vegne av våre pålitelige partnere eller sponsorer

Vil annonsene fungere annerledes?

OpenAI planlegger å la annonsører dra nytte av plattformen ved å gi brukerne muligheten til å stille spørsmål direkte til annonsører om produkter eller kjøpsbeslutninger, omtrent som å samhandle med ChatGPT.

«AI-verktøy jevner ut spillereglene ytterligere og lar alle skape opplevelser av høy kvalitet som hjelper folk med å oppdage alternativer de ellers aldri ville ha funnet», skrev OpenAI i innlegget.

Alle annonser og annonseopplevelser vil være tydelig merket, ifølge OpenAI.

Hvem slipper annonser?

Alle som systemet vet er under 18 år, eller som identifiserer seg selv som under 18 år, vil ikke se noen annonser. OpenAI lover også å holde annonser ute av samtaler om helse og politikk.

Annonsene vil heller ikke påvirke innholdet i svarene du mottar, noe som betyr at informasjonen ikke vil være partisk for å favorisere, fremheve eller kritisere en potensiell annonsør.

Kontroller og hvordan du velger bort annonser

OpenAI lover å ikke selge kundedata til tredjeparter, og at du kan slå av personalisering og slette dataene dine. Begge disse innstillingene kan påvirke hvor relevante annonser er for deg i ChatGPT.

En åpenbar måte å unngå annonser på er å oppgradere til et betalt abonnement som ikke inkluderer den nye ChatGPT Go for 8 dollar per måned. Selv om Go tilbyr bedre tilgang til OpenAIs nyeste modell og forbedret bildegenerering, kreves ChatGPT Plus for 20 dollar per måned for å unngå annonser helt.

OpenAI sier imidlertid: «Vi vil alltid tilby en måte å unngå å se annonser i ChatGPT, inkludert et betalt alternativ som er annonsefritt.» Dette antyder at det kan være flere måter å slå av annonser på i fremtiden, selv om det er uklart på dette tidspunktet hvilke.

Tester med annonser i gratisnivået og ChatGPT Go vil snart starte i USA. Det er foreløpig ikke noe ord om når annonsene vil bli rullet ut til andre markeder, men vi antar at det avhenger av hvor bra prosjektet slår ut i USA.

Videre lesning: