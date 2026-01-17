ChatGPT får snart annonser – här är vad du behöver veta och så kan du välja bort dem

ChatGPT bekräftar att annonser kommer till gratisnivån

Ett ChatGPT Go-abonnemang för 8 dollar i månaden lanseras också, men även det kommer att innehålla annonser

För att slippa annonser kan det krävas att du betalar minst 20 dollar i månaden

ChatGPT kommer snart att få annonser, åtminstone på gratisnivån, och beskedet kommer direkt från OpenAI. Annonserna syns ännu inte i chattboten, men du kan räkna med att de dyker upp ”under de kommande veckorna”.

OpenAI bekräftade till slut ryktet i ett detaljerat blogginlägg i fredags, den 16 januari 2026. Där beskriver bolaget inte bara sina annonsplaner, utan även principerna för hur och varför annonserna ska visas: ”Vårt uppdrag är att säkerställa att AGI gynnar hela mänskligheten.”

Samtidigt meddelade AI-jätten att ChatGPT Go nu lanseras globalt. Det är ett billigare instegsalternativ för 8 dollar i månaden som tyvärr inte blir ditt första val om du vill undvika annonser när de väl dyker upp.

Att lägga till annonser i ChatGPT är ett självklart steg för OpenAI. Företaget har ännu inte blivit lönsamt, driftskostnaderna uppges vara enorma och det finns en stor intäktspotential med runt 800 miljoner aktiva användare varje månad.

Att nå ens en liten del av dessa användare kan innebära intäkter på miljardnivå. Integrerad annonsering kan också sätta ChatGPT på mer lika villkor med sin största konkurrent, Google Gemini. Gemini AI Overviews är redan en del av Googles sökresultat, som i sin tur är fulla av annonser.

Hur kommer annonserna att se ut?

(Image credit: OpenAI)

OpenAI säger att annonserna kommer att visas längst ned i svaren på dina frågor, som i exemplet ovan. Det innebär åtminstone att du kan läsa svaret först, innan du möts av en annons för exempelvis Squarespace.

Annonserna kommer att vara kontextbaserade, vilket innebär att de knyts till innehållet i din ChatGPT-konversation. Frågar du ChatGPT om vilken laptop som är bäst att köpa kan du till exempel få se en annons från Dell eller Lenovo längst ned.

Kommer annonserna att fungera annorlunda?

OpenAI planerar att låta annonsörer dra nytta av plattformen genom att ge användare möjlighet att ställa frågor direkt till annonsörerna om produkter eller köpbeslut, ungefär på samma sätt som man interagerar med ChatGPT.

”AI-verktyg jämnar ut spelplanen ännu mer och gör det möjligt för vem som helst att skapa högkvalitativa upplevelser som hjälper människor att upptäcka alternativ de annars aldrig hade hittat”, skriver OpenAI i inlägget.

Alla annonser och annonsupplevelser kommer att vara tydligt märkta, enligt OpenAI.

Vem slipper annonser?

Alla som systemet vet är under 18 år, eller som själva uppger att de är under den åldern, kommer inte att se någon annonsering. OpenAI lovar också att hålla annonser borta från konversationer som rör hälsa och politik.

Annonserna ska dessutom inte påverka innehållet i svaren du får, vilket innebär att informationen inte ska vinklas för att gynna, lyfta fram eller kritisera en potentiell annonsör.

Kontroller och hur du väljer bort annonser

OpenAI lovar att inte sälja kunddata till tredje part och att du ska kunna stänga av personalisering samt radera din data. Båda dessa inställningar kan påverka hur relevanta annonserna blir för dig i ChatGPT.

Ett uppenbart sätt att slippa annonser är att gå över till ett betalabonnemang som inte inkluderar det nya ChatGPT Go för 8 dollar i månaden. Även om Go ger bättre tillgång till OpenAI:s senaste modell och förbättrad bildgenerering krävs ChatGPT Plus för 20 dollar i månaden för att helt undvika annonser.

OpenAI säger dock: ”Vi kommer alltid att erbjuda ett sätt att slippa se annonser i ChatGPT, inklusive ett betalt alternativ som är annonsfritt.” Det antyder att det kan finnas fler sätt att stänga av annonser framöver, även om det i nuläget är oklart vilka.

Tester med annonser i gratisnivån och ChatGPT Go startar snart i USA. Det finns ännu inga uppgifter om när annonserna rullas ut till andra marknader, men vi gissar att det beror på hur väl satsningen faller ut i USA.

