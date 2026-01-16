Sony lovar en ”ny form av lyssnande” nästa vecka – och vi tror att vi vet vad det är
Väntan på Sony WF-1000XM6 fortsätter.
- Sony håller ett lanseringsevent den 21 januari
- Rykten pekar på LinkBuds Clip – inte WF-1000XM6
- WF-1000XM6 väntas i stället dyka upp senare, troligen i februari
Sony har publicerat en mystisk teaser online där företaget tillkännager ett nytt produktavslöjande nästa onsdag den 21 januari. Sloganen lovar ”en ny form av lyssnande” och vi tror att det betyder att nya trådlösa earbuds är på väg.
Teasern uppmärksammades först av The Walkman Blog men extra sammanhang från läckor hos Dealabs tyder på att vi får se Sony LinkBuds Clip vid just det här lanseringseventet, alltså inte Sony WF-1000XM6.
Vi har sett gott om rykten kring Sony WF-1000XM6 de senaste veckorna och med tanke på hur mycket vi gillade Sony WF-1000XM5 ser vi verkligen fram emot dessa trådlösa earbuds också. De verkar dock mer sannolika att lanseras i februari.
I stället för Sony WF-1000XM6 får vi alltså Sony LinkBuds Clip enligt uppgifter från insatta källor. Vi har sett flera par earbuds i LinkBuds-serien tidigare, inklusive Sony LinkBuds Open.
Ryktade specifikationer
Mer information från Dealabs antyder att LinkBuds Clip får modellbeteckningen WF-LC900 och kommer att se ut ungefär som Huawei FreeClip eller JBL Soundgear Clips som nyligen visades upp på CES 2026.
Det innebär någon form av krok som går bakom örat för att hålla earbudsen på plats under längre perioder samtidigt som de ska kännas lätta. Samtidigt ska den öppna designen släppa igenom omgivningsljud.
Uppgifterna säger att earbuds kommer med tre olika lyssningslägen samt stöd för 360 Reality Audio och personlig anpassning av rumsligt ljud. Batteritiden uppges vara nio timmar för själva lurarna med ytterligare 28 timmar via laddningsetuiet.
Enligt Dealabs får de IPX4-klassning för skydd mot stänk och svett och fyra färger förväntas: svart, grön, lila och cream. Lanseringspriset som nämns i artikeln är 229,99 dollar, cirka 2 100 kronor direkt omvandlat.
Oavsett vad Sony presenterar nästa onsdag kan du läsa om det här hos oss, så håll utkik.
Amanda Westberg har varit en del av TechRadar-projektet sedan starten 2018 och sitter nu på rollen som chefsredaktör för TechRadar i Norden. Under sin tid på hemsidan har hon hunnit skriva tusentals artiklar och håller noggrann koll på teknikvärlden och dess trender. Som en gamer och träningsentusiast har hon en förkärlek för allt gaming- och fitnessrelaterat, där bland annat smartklockor är en favoritkategori att skriva om.
- David NieldFreelance Contributor