Nya läckor om Sony WF-1000XM6 pekar på pris och lanseringsdatum för flaggskeppslurarna

Vi kan ha ett exakt lanseringsdatum för Sony WF-1000XM6

En mindre prishöjning har också förutspåtts

Sony WF-1000XM5 lanserades i juli 2023

Sony WF-1000XM5 lanserades redan i juli 2023, så vi är mer än redo för nästa steg. Nya läckor antyder att Sony WF-1000XM6 är runt hörnet och ger oss samtidigt ledtrådar kring prissättning.

Enligt Dealabs, via Notebookcheck, ska förbokningar för Sony WF-1000XM6 öppna torsdagen den 12 februari. Leveranser och bred tillgänglighet väntas därefter från måndagen den 23 februari.

Dealabs uppger dessutom att de trådlösa earbuds kommer att kosta 329,99 dollar i USA, vilket motsvarar cirka 3 600 svenska kronor. Som jämförelse lanserades Sony WF-1000XM5 för 3 490 svenska kronor vid lanseringstillfället.

Exakta priser och skillnader kan dock variera mellan regioner. Samma artikel förutspår exempelvis en prissänkning på 20 euro i Europa jämfört med 2023 års modell.

Vad vi hoppas få se

🚨 EXCLUSIVE 🚨We announced previously price in euros 💶Here is now the Release Date of the upcoming True Wireless Earbuds🎧 Sony WF-1000XM6We reveal also:💵 Pricing in USD📅 Pre-order launch datehttps://t.co/FYVd2gafaOJanuary 6, 2026

Det här är långt ifrån den första läckan kring Sony WF-1000XM6. I slutet av 2025 dök reservdelslistningar upp för earbuds i både svart och silver med leveranser angivna till februari, vilket stämmer väl överens med en lansering den månaden.

De kompakta earbuds har också synts i nödvändiga regulatoriska processer i USA, ännu ett tecken på att Sony är nära att presentera dem officiellt.

Än så länge vet vi dock inte särskilt mycket om vilka ljudförbättringar Sony WF-1000XM6 kan bjuda på. Vi hoppas på förbättrad brusreducering fler färgalternativ och självklart bättre batteritid mellan laddningarna.

Sony kan börja teasera lanseringen långt innan den 12 februari, så vi kan få se fler ledtrådar och läckor dagarna och veckorna fram till dess och som alltid håller vi dig uppdaterad.