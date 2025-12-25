Sony WF-1000XM6 har dykt upp ny läcka – den här gången med en möjlig hint om lanseringsdatum

Sony WF-1000XM6-öronpropparna har dykt upp i ny läcka online, med listningar för svarta och silverfärgade versioner

Ersättningsöronproppar har listats på en reservdelsåterförsäljares hemsida

Tillgänglighetsdatum pekar på februari 2026

Vi hoppas verkligen att Sony aldrig ger sig in i spionbranschen, för företaget är ganska dåligt på att hålla hemligheter. De ännu ej lanserade WF-1000XM6 har läckt i månader nu, bland annat via Sonys egen Sound Connect-app, och den här veckan verkar en återförsäljare dessutom ha råkat avslöja både färgalternativ och ett nära förestående lanseringsfönster.

Läckan kommer via de uppmärksamma personerna på The Walkman Blog, som har upptäckt två listningar för reservdelar till WF-1000XM6 på Encompass Parts hemsida. Om dessa listningar stämmer kan lanseringen bara ligga några veckor bort.

Sony WF-1000XM6: vad säger den senaste läckan oss?

Encompass Parts är en specialiserad återförsäljare av reservdelar för ett brett utbud av produkter, och på hemsidan har det funnits listningar för ersättningsdelar till både svarta och silverfärgade versioner av WF-1000XM6.

Intressant nog möttes vi av ett stort rött kryss och ett meddelande om att vi blockerats från att komma åt hemsidan när vi följde länkarna från The Walkman Blog. Sajten uppgav att den ”skyddar sig mot nätattacker”, men uppenbarligen var detta inget problem när The Walkman Blog besökte sidorna tidigare.

Medan Encompass nu försöker sopa igen spåren efter att hemligheten redan är ute, har The Walkman Blog skärmdumpar på det som avslöjades: listningar för ersättningsöronproppar i silikon till WF-1000XM6 med ett angivet leveransdatum den 27 februari 2026. Det är bara runt nio veckor bort.

Som alltid med läckor finns det mycket vi fortfarande inte vet, och det är möjligt att datumet i produktlistningarna bara är en platshållare, även om det i så fall är ovanligt specifikt.

Om datumet stämmer kan vi till och med få höra något om öronpropparna redan under CES 2026, om inte direkt från Sony så åtminstone via fler läckor. Om en lansering i februari verkligen är aktuell kommer produkterna att skickas ut till återförsäljare i god tid, och ju fler som får kännedom om dem, desto större är risken för mer detaljerade avslöjanden.

Om du inte vill vänta till februari har Sony WF-1000XM5 redan börjat få rejäla prissänkningar. Samtidigt kan det vara värt att kolla in de nya flaggskeppen från Technics, EAH-AZ100, som vi tror kommer ge WF-1000XM6 tuff konkurrens.

