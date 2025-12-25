Jag sugen att köpa iPhone 17, men det finns tre skäl till varför jag inte uppgraderar riktigt än

Om du tar en titt i vår guide över de bästa telefonerna, så ligger iPhone 17 högst upp, på hedersplats. Den släpptes i september 2025 och är den bästa telefonen för de flesta, tack vare sitt A19-chip, supersnabba ProMotion-skärm med 120 Hz, reptåliga Ceramic Shield 2-skyddsglas, 256 GB lagring som standard och ett mycket komplett funktionspaket.

Detta är innan vi ens kommer in på dess kamerahårdvara, som består av en huvudkamera på 48 MP med 2x telefotofunktion, en ultravidvinkelkamera på 48 MP och en selfiekamera på 18 MP som matchar uppgraderingen av frontkameran i Pro-modellerna. Sammantaget är det ett fantastiskt kamerasystem som levererar utmärkta resultat.

Hur imponerande iPhone 17 än är, finns det ändå tre anledningar till varför jag inte kommer att uppgradera från min iPhone 12 riktigt än. Visst, den är nu fem år gammal – du kan köpa ett renoverat exemplar för några hundralappar – men för mig är jag helt nöjd med att fortsätta använda min trogna iPhone 12, av tre olika skäl.

Apple Intelligence

(Image credit: Future / Paul Hatton)

Jag är långt ifrån den första som skriver om besvikelsen kring Apple Intelligence och Apples misslyckande med att leverera på sina löften kring AI och Siri. Vår egen John-Anthony Disotto har beskrivit Apple Intelligence som ”en feberdröm” som Apple kanske helst vill glömma.

Vi är inte ens i närheten av att få se hela uppsättningen av de omvälvande AI-funktioner som Apple har utlovat, och flera viktiga funktioner har antingen försenats eller i tysthet lagts ned sedan de först presenterades. Apple-lojala användare fortsätter att uppgradera sin hårdvara i hopp om en ”smartare Siri”, men har hittills blivit lämnade med en känsla av antiklimax.

Apple Intelligence bygger dessutom på filosofin om avancerad bearbetning direkt på enheten för att skydda integriteten, men det valet leder ofta till mindre imponerande och mindre mångsidiga funktioner jämfört med molnbaserade alternativ som Google Gemini och OpenAI:s modeller. Den lokala bearbetningen är utmärkt för enklare uppgifter som sammanfattningar och grundläggande bildredigering, men den står sig slätt mot molnet när det gäller mer avancerad bildgenerering och sofistikerad problemlösning.

Med tanke på alla dessa snedsteg finns det ingen chans att jag uppgraderar min iPhone baserat på ”löftet” om att Apple Intelligence ska komma – och ja, jag vet att det tekniskt sett redan är här, men är det verkligen det?

Få daglig insikt, inspiration och erbjudanden i din inkorg Registrera dig för senaste nyheter, recensioner, åsikter, toppteknologiska erbjudanden och mer. Kontakta mig med nyheter och erbjudanden från andra Future varumärken Ta emot e-post från oss på uppdrag av våra betrodda partners eller sponsorer

Mjukvarukompatibilitet

(Image credit: Future / Paul Hatton)

iPhone 12 stöder iOS 26, vilket innebär att jag fortfarande har tillgång till de senaste mjukvarunyheterna från Apple som inte är AI-baserade. Jag uppskattar till exempel den nya Liquid Glass-estetiken, och även om scrollningen kanske känns något mjukare på en nyare iPhone, är min iPhone 12 ur ett vardagsperspektiv helt uppdaterad och erbjuder i stort sett samma funktionalitet som ägare av iPhone 17 får ta del av.

Det kanske viktigaste är att tillgången till den senaste versionen av iOS också innebär att jag får alla nödvändiga säkerhetsuppdateringar och därmed ett aktivt skydd mot nya hot. Det inkluderar sårbarheter som redan utnyttjas av hackare innan en korrigering ens finns tillgänglig. Genom att köra iOS 26 på min iPhone 12 skyddas integriteten för mina personliga data, från bankappar till privata meddelanden.

Som nämnts tidigare saknas Apple Intelligence-funktioner eftersom min iPhone 12 endast har Apple A14 Bionic-chippet, men jag känner inte att jag går miste om något avgörande än så länge. Min telefon hanterar fortfarande all nödvändig kommunikation, underhållning, produktivitet och grundläggande kamerafunktioner utan problem, vilket gör att den uppfyller i princip alla mina behov på ett mycket effektivt sätt.

Detta är förstås ingen kritik mot iPhone 17, utan snarare ett bevis på Apples imponerande mjukvarulivslängd. Att min fem år gamla iPhone 12 kan köra iOS 26 utan problem borde få Android-tillverkare att rodna, även om de också har blivit bättre på långsiktigt mjukvarustöd under de senaste åren.

Skärmglädje

(Image credit: Future / Paul Hatton)

iPhone 12 var den första basmodellen som utrustades med en Super Retina XDR OLED-skärm, vilket än i dag ger mig imponerande kontrast, djupa svärtor och mycket bra färgåtergivning. Jag är fullt medveten om att iPhone 17-modellens skärm är bättre vid en direkt jämförelse, men jag kan ärligt säga att jag aldrig har önskat mig en skarpare skärm när jag surfar, tittar på video eller arbetar.

Det går förstås att peka på iPhone 17-modellens ProMotion-skärm med 120 Hz, som gör att scrollning och spel ser mjukare ut. Jag är dock ingen mobilspelare, och jag upplever inte att en extremt hög uppdateringsfrekvens är ett måste när jag för det mesta bara tittar på YouTube eller Netflix.

Jag gillar också hur bekant min iPhone 12:s 6,1-tumsskärm känns. Visst är iPhone 17:s skärm bara marginellt större med sina 6,3 tum, men min iPhone 12 har en storlek som sitter i ryggmärgen. Min hand har vant sig vid känslan, och att ändra på de måtten är inget jag skulle göra lättvindigt, särskilt eftersom jag då aldrig skulle kunna gå tillbaka till en 6,1-tums iPhone.

Sammanfattningsvis är iPhone 17 objektivt sett en bättre telefon än iPhone 12, men Apples äldre modeller fortsätter att ”bara fungera”, som Steve Jobs en gång uttryckte det.

Att jag redan äger en telefon med en skärm i premiumklass och uppdaterad mjukvara gör att en uppgradering till iPhone 17 inte känns riktigt lika lockande som det låter, särskilt när det stora AI-löftet kring den modellen ännu inte har infriats.