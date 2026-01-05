JBL satsar rejält på öppna earbuds på CES 2026: här är företagets tre nya open-fit-alternativ

JBL har lanserat tre nya modeller av öppna earbuds på CES 2026 i Las Vegas

Räkna med en ny modell i Endurance-serien samt två alternativ i Open Sound-serien

…plus JBL:s allra första ”Soundgear Clips” – med priser som börjar på 89,95 dollar

Om det är något som 2025 lärde oss så är det att öppna earbuds är här för att stanna – kategorin bästa öppna earbuds är den klart snabbast växande och mest konkurrensutsatta sektorn inom ljud.

JBL var inte särskilt snabba på bollen med den här typen av design och presenterade sina första dedikerade sportanpassade öppna earbuds, Endurance Zone, först i juni 2025 – även om Soundgear Sense från 2023 också använde en skalformad design, men de var inte specifikt framtagna för sport, vilket Endurance Zone var.

Hur som helst verkar JBL nu ta igen förlorad tid med inte en, inte två, utan tre nya öppna designer som ansluter sig till Endurance Zone. Det handlar om ytterligare två skalformade, eller bågformade, designer med ett elementhus i ena änden som ligger utanpå örat och ett batteripack som vilar bakom örat i den andra, samt ett helt nytt clip-inspirerat alternativ kallat JBL Soundgear Clips.

Sense Pro, som syns ovan, är den mest premiuminriktade av trion med ett rekommenderat pris på 199,95 dollar (cirka 1 800 kronor direkt omvandlat) medan de mest prisvärda earbuds JBL visar upp på CES är de sportfokuserade Endurance Peak 4 för 129,95 dollar (cirka 1 150 kronor direkt omvandlat), vilket är intressant. Varför då? Därför att det är första gången JBL har lagt till sin adaptiva brusreduceringsteknik i den sportinriktade Endurance-serien.

Det bör noteras att det finns ett fjärde par i lanseringen, Endurance Peak 4, men dessa är inte riktigt öppna earbuds. Tänk mer traditionella in-ear-modeller med säkra vridbara öronkrokar som håller dem stadigt på plats, även om ANC mycket sällan förekommer i öppna earbuds. Det är så ovanligt att vi hittills bara har testat det i de utmärkta Honor Earbuds Open, även om vi gissar att vi kommer att se betydligt mer av den här typen av lösningar göra debut på CES i år.

Viktiga funktioner och priser

Sense Lite, som är 50 dollar billigare än Pro-modellen och kostar 149,95 dollar (cirka 1 300 kronor direkt omvandlat), kommer att börja säljas i mars 2026.

Pro-modellen är unik i kvartetten genom att erbjuda Hi-Res Audio Wireless med Adaptive Bass Boost samt Bluetooth 6.0. Du får även upp till 38 timmars speltid, där earbuds klarar 8 timmar och fodralet 30 timmar, trådlös laddning samt JBL:s utmärkta Personi-Fi 3.0 för att skapa egna ljudprofiler, tillsammans med Spatial Sound för tredimensionellt ljud. Vi är mycket nyfikna på hur dessa riktade filter fungerar i en öppen design.

De något billigare Sense Lite erbjuder JBL:s Open Sound Technology men utan Spatial Sound, IP54-klassad vatten- och dammtålighet, Bluetooth 5.4 samt upp till 32 timmars speltid, med 8 timmar i earbuds och 24 timmar i fodralet, vilket är mycket respektabelt i den här kategorin.

Även JBL:s helt nya Soundgear Clips, som syns i lila ovan, väntas också kosta 149,95 dollar vid lansering. De ansluter sig till den växande gruppen av vad vi skulle kalla öronmanschett-liknande alternativ.

Sett till färger kommer dem i koppar, blått, lila och vitt. JBL lyfter fram sin egen luftledningsteknik baserad på JBL OpenSound här, med en förbättrad algoritm för basförstärkning och lyssningsintegritet. Du får även upp till 32 timmars speltid, med 8 timmar i earbuds och 24 timmar i fodralet, samt Speed Charge där 10 minuters laddning ger 3 timmars speltid. Earbuds är IP54-klassade mot vatten och damm. Touchkontroller på örat ingår och du kan justera funktionerna via JBL Headphones-appen.

Sist men absolut inte minst kommer uppföljaren till Endurance Peak 3 från februari 2023, Endurance Peak 4.

Precis som Peak 3 är Peak 4 mer av ett in-ear-alternativ, i stil med AirPods 4 eller Beats Powerbeats Pro 2.

Tack vare detta har JBL kunnat lägga till Pure Bass med Spatial Sound samt ANC. Du får även Multipoint-anslutning, Google Finder och Google Audio Switch, ett hål för handledsrem i fodralet för smidig transport samt upp till 48 timmars total speltid. En kandidat till vår lista över bästa earbuds? Mycket möjligt – men håll utkik.

