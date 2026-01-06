JBL satser hardt på åpne ørepropper på CES 2026: her er selskapets tre nye alternativer med åpen passform

JBL har lansert tre nye modeller av ørepropper med åpen bakside på CES 2026 i Las Vegas

Vent deg en ny modell i Endurance-serien og to alternativer i Open Sound-serien

... pluss JBLs aller første «Soundgear Clips» – med priser fra 89,95 dollar i USA.

Hvis det er én ting 2025 lærte oss, så er det at åpne ørepropper er kommet for å bli – kategorien for de beste åpne øreproppene er uten tvil den raskest voksende og mest konkurransedyktige sektoren innen lyd.

JBL var ikke akkurat raske med å hoppe på toget med denne typen design, og avduket først sine første dedikerte sportsorienterte åpne ørepropper, Endurance Zone, i juni 2025 – selv om 2023 Soundgear Sense også brukte et skallformet design, var de ikke spesielt laget for sport, noe Endurance Zone var.

Uansett ser det ut til at JBL nå tar igjen tapt tid med ikke én, ikke to, men tre nye åpne modeller som slutter seg til Endurance Zone. Dette er to skallformede, eller bueformede, design til med et driverhus i den ene enden som sitter utenfor øret og en batteripakke som hviler bak øret i den andre, samt et helt nytt klipsinspirert alternativ kalt JBL Soundgear Clips.

(Image credit: JBL)

Sense Pro, sett ovenfor, er den mest eksklusive av trioen med en veiledende utsalgspris på $199.95 (rundt 2 000 kroner, direkte omregnet), mens de rimeligste øreproppene JBL viser frem på CES er de sportsfokuserte Endurance Peak 4 for $129.95 (rundt 1 300 kroner), noe som er interessant. Hvorfor? Fordi det er første gang JBL har lagt til sin adaptive støydempingteknologi til den sportsfokuserte Endurance-serien.

Det er verdt å merke seg at det finnes et fjerde par i serien, Endurance Peak 4, men disse er ikke akkurat ørepropper med åpen bakside. Tenk deg mer tradisjonelle in-ear-modeller med sikre, svingbare ørekroker som holder dem godt på plass, selv om ANC er svært sjelden i ørepropper med åpen bakside. Det er så uvanlig at vi bare har testet det i de utmerkede Honor Earbuds Open så langt, selv om vi tipper vi vil se mange flere av denne typen løsninger debutere på CES i år.

Viktige funksjoner og priser

De nye JBL Soundgear Clips i lilla. (Image credit: JBL)

Sense Lite, som er 50 dollar billigere enn Pro-modellen og koster 149,95 dollar (omtrent 1 500 kroner direkte omregnet), kommer i salg i mars 2026.

Pro-modellen er unik i kvartetten ved å tilby Hi-Res Audio Wireless med Adaptive Bass Boost og Bluetooth 6.0. Du får også opptil 38 timers spilletid, hvor øreproppene kan holde i 8 timer og etuiet i 30 timer, trådløs lading og JBLs utmerkede Personi-Fi 3.0 for å lage dine egne lydprofiler, sammen med Spatial Sound for tredimensjonal lyd. Vi er veldig nysgjerrige på å se hvordan disse retningsfiltrene fungerer i et åpent design.

Den litt billigere Sense Lite tilbyr JBLs Open Sound Technology, men uten Spatial Sound, IP54-klassifisert vann- og støvmotstand, Bluetooth 5.4 og opptil 32 timers spilletid, hvorav 8 timer i øreproppene og 24 timer i etuiet, noe som er svært respektabelt i denne kategorien.

JBLs splitter nye Soundgear Clips, sett i lilla ovenfor, forventes også å koste 149,95 dollar ved lansering. De blir med i den voksende gruppen av det vi kaller øremansjettlignende alternativer.

Når det gjelder farger, kommer de i kobber, blått, lilla og hvitt. JBL fremhever her sin egen luftledningsteknologi basert på JBL OpenSound, med en forbedret algoritme for bassforsterkning og lytteintegritet. Du får også opptil 32 timers spilletid, med 8 timer i øreproppene og 24 timer i etuiet, samt Speed ​​Charge, hvor 10 minutters lading gir 3 timers spilletid. Øreproppene er IP54-klassifiserte mot vann og støv. Berøringskontroller på øret er inkludert, og du kan justere funksjonene via JBL Headphones-appen.

(Image credit: JBL)

Sist, men absolutt ikke minst, kommer etterfølgeren til Endurance Peak 3 fra februar 2023, Endurance Peak 4.

I likhet med Peak 3 er Peak 4 mer et in-ear-alternativ, i likhet med AirPods 4 eller Beats Powerbeats Pro 2.

Takket være dette har JBL kunnet legge til Pure Bass med Spatial Sound samt ANC. Du får også Multipoint-tilkobling, Google Finder og Google Audio Switch, et hull til håndleddsstropp i etuiet for enkel transport og opptil 48 timers total spilletid. En kandidat til listen vår over de beste øreproppene? Meget mulig – men følg med.